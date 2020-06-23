Belediye ekipleri yaralı köpek için seferber oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek için belediye çalışanları seferber oldu.

Çorum'da ikamet eden Mehmet Gündoğdu, özel aracıyla Çorum'dan Kırıkkale istikametine seyir halindeyken Sungurlu ilçe girişinde aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Yaşanan olayın ardından Sungurlu Belediyesi'nde görevli veteriner hekim ve ekipler durumu kritik olan köpeğe müdahalede bulunarak tedavisi için seferber oldular.

'Sürücü köpeğin yanından ayrılmadı'

Yaşanılan kaza sonrası Sungurlu Belediyesi veteriner hekime ve ekiplere haber veren Mehmet Gündoğdu, köpeğin yaralı olduğunu ve müdahale edilmesi gerektiğini bildirdi. Yaralı köpeğin yanından ayrılmayan Gündoğdu, müdahale edecek ekipleri bekledi. Polis noktası yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan köpeğe görevli polis memurları da ilgi göstererek yaralı köpeğe başka araçların çarpmaması için dubalarla tedbir aldılar.

Sungurlu Belediyesinde görevli Veteriner Hekim Aydın Bahtiyar ilk müdahalesini yaptığı köpeğin durumunun krtik olması üzerine konuyu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce'ye iletti. Köpeği yaşaması için gerekli hassasiyeti gösteren Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce bir ekip görevlendirerek köpeğin Çorum'a gönderilmesi talimatını verdi.

'Yaralı köpek kurtuldu'

Kaza sonrası ağır yaralı olan köpeğin Çorum'da yapılan tedavisinde olumlu sonuçlar alındı. Yapılan tedaviler sonucunda hayata tutunan köpeğin durumunun iyiye gittiği, iki ayağında kırıklardan ötürü şuan için yürüyemediği ifade edildi.

Kaza sonrası sürekli yetkilerden bilgi alan Mehmet Gündoğdu köpeğin iyileşme sürecinde de destek vereceğini ifade ederken, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner başta olmak üzere tüm yetkililere ve belediye personeline teşekkür etti.

Kaynak: İHA