Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi'ndeki Osman Gazi Parkı'nda dün gece sulama yapan belediye işçisi Durmuş Uğur, bankta duran bir çanta gördü. Çantadaki nakit para ve çekleri gören belediye işçisi, durumu amirlerine iletti ve çantayı teslim etti.

Çantanın içinde yaklaşık 200 bin lira, 3 bin avro, 500 dolar ile 1,5 milyon liranın üzerinde yazılmış çek bulunuyordu. Çantanın, Manisa ve İzmir'de akaryakıt istasyonları olan Mahsun Örge'ye ait olduğu belirlendi.

ÇEK VE PARA DOLU ÇANTA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Çanta, belediyeye gelen Örge'ye tutanakla teslim edildi.

Durmuş Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, çantayı gördükten sonra yaklaşık 2 saat parkta sahibini beklediğini, kimse gelmeyince durumu amirlerine ve zabıta ekiplerine bildirdiğini söyledi.

Mahsun Örge de bir yakınının cenazesine katılmak üzere kardeşleriyle buluşmak için Osman Gazi Parkı'nda beklediğini, aceleden çantayı parkta unuttuğunu anlattı.

Daha sonra çantanın yanında olmadığını fark ettiğini dile getiren Örge, "Baktık çanta arabada yok. Nerede diye düşündük, meğerse parkta kalmış, aklımıza geldi. Karakola gittik, 'Belediye çalışanı var orada, bakalım.' dedik. Belediyeye, zabıtaya geldik, müjdeli haberi bize verdiler. İşçi kardeşimize çok teşekkür ederiz." dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Daşkan da personelleri Durmuş Uğur ile gurur duyduklarını ve kendisinin örnek davranışını takdir ettiklerini belirtti.