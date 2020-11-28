Belediye Kütahyaspor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Belediye Kütahyaspor ve Büyükçekmece Tepecik Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 11. hafta maçında Belediye Kütahyaspor sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Dumlupınar - Kütahya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Belediye Kütahyaspor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dumlupınar - Kütahya stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.
Belediye Kütahyaspor - Büyükçekmece Tepecik Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Dumlupınar - Kütahya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Engin Atmaca(hakem), Burak Gültek(1. Yardımcı Hakem), Yakup Keçeci(2. Yardımcı Hakem), Mehmet İhsan Derme(dördüncü Hakem)
Belediye Kütahyaspor İlk 11
14. Osman Mert Göktepe, 77. İsmail Kayalı, 15. Ahmet Üner, 4. Murat Demirezen, 18. Emir Miray Köksal, 61. Ali Han Aydın, 5. Emrah Dağ, 9. Güven Güneri, 17. Erdem Onur Beytaş, 11. Onur Garip, 7. Enes Nalbantoğlu
Yedekler
13. Doğukan Özçimen, 22. Fatih Aydın, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 99. Muhammet Enes Gök, 12. Ömer Yanık, 3. Umut Kadir Kiraz, 6. Serhat Velioğlu
Teknik Sorumlu
Polat Çetin
Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
22. Ramazan Evren Üstündağ, 34. İnanç Ülken, 5. Özkan Zileli, 38. Tayfun Yanar, 23. Selim Dedekoç, 77. Enes Yılmaz, 20. Sefer Kanıtemiz, 10. Kayhan Arduç, 73. Ömer Buğdaycı, 99. Erçağ Evirgen, 9. İlhan Aslanoğlu
Yedekler
1. Emirhan Emir, 60. Ahmet Özan, 6. Alper Sürücü, 25. İsmail Baran Karakoç, 61. Oğuzhan Acar, 72. Oktay Eramil, 41. Rıza Altıntaş
Teknik Sorumlu
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fethiyespor
|10
|6
|2
|2
|17
|7
|20
|10
|2
|Nazilli Belediyespor
|10
|6
|1
|3
|22
|7
|19
|15
|3
|İskenderun FK
|11
|5
|2
|4
|12
|12
|17
|0
|4
|Yomraspor
|10
|4
|4
|2
|13
|9
|16
|4
|5
|Ağrı 1970 Spor
|10
|5
|1
|4
|7
|8
|16
|-1
|6
|Darıca Gençlerbirliği
|11
|4
|4
|3
|10
|12
|16
|-2
|7
|Kahta 02 Spor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|8
|Belediye Kütahyaspor
|10
|4
|3
|3
|14
|11
|15
|3
|9
|Ceyhanspor
|10
|4
|3
|3
|16
|22
|15
|-6
|10
|Çengelköyspor A.Ş.
|10
|4
|2
|4
|10
|11
|14
|-1
|11
|Tekirdağspor
|11
|3
|4
|4
|14
|12
|13
|2
|12
|Mardin Fosfat Spor
|11
|3
|4
|4
|13
|12
|13
|1
|13
|Büyükçekmece Tepecikspor
|10
|3
|4
|3
|11
|11
|13
|0
|14
|Halide Edip Adıvar
|10
|2
|5
|3
|9
|11
|11
|-2
|15
|Karaman Belediyespor
|10
|2
|3
|5
|13
|14
|9
|-1
|16
|Tokatspor
|10
|2
|3
|5
|6
|22
|9
|-16
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|11
|1
|4
|6
|6
|16
|7
|-10
Fikstür
|15.11.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Fethiyespor
|15.11.2020
|Erzin Spor
|Yomraspor
|27.11.2020
|Tokatspor
|0-6
|Tekirdağspor
|27.11.2020
|Mardin Fosfat Spor
|0-3
|Fethiyespor
|28.11.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|0-3
|Yomraspor
|28.11.2020
|Ağrı 1970 Spor
|1-0
|Yozgatspor 1959 FK
|28.11.2020
|Kahta 02 Spor
|5-0
|Ceyhanspor
|28.11.2020
|Belediye Kütahyaspor
|2-1
|Büyükçekmece Tepecikspor
|28.11.2020
|Çengelköyspor A.Ş.
|0-1
|Darıca Gençlerbirliği
|28.11.2020
|Halide Edip Adıvar
|2-1
|Karaman Belediyespor