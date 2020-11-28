Belediye Kütahyaspor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Belediye Kütahyaspor ve Büyükçekmece Tepecik Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 11. hafta maçında Belediye Kütahyaspor sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Dumlupınar - Kütahya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Belediye Kütahyaspor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dumlupınar - Kütahya stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi. Belediye Kütahyaspor - Büyükçekmece Tepecik Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Dumlupınar - Kütahya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Engin Atmaca(hakem), Burak Gültek(1. Yardımcı Hakem), Yakup Keçeci(2. Yardımcı Hakem), Mehmet İhsan Derme(dördüncü Hakem)

Belediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11

14. Osman Mert Göktepe, 77. İsmail Kayalı, 15. Ahmet Üner, 4. Murat Demirezen, 18. Emir Miray Köksal, 61. Ali Han Aydın, 5. Emrah Dağ, 9. Güven Güneri, 17. Erdem Onur Beytaş, 11. Onur Garip, 7. Enes Nalbantoğlu



Yedekler

13. Doğukan Özçimen, 22. Fatih Aydın, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 99. Muhammet Enes Gök, 12. Ömer Yanık, 3. Umut Kadir Kiraz, 6. Serhat Velioğlu



Teknik Sorumlu

Polat Çetin

Büyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11

22. Ramazan Evren Üstündağ, 34. İnanç Ülken, 5. Özkan Zileli, 38. Tayfun Yanar, 23. Selim Dedekoç, 77. Enes Yılmaz, 20. Sefer Kanıtemiz, 10. Kayhan Arduç, 73. Ömer Buğdaycı, 99. Erçağ Evirgen, 9. İlhan Aslanoğlu



Yedekler

1. Emirhan Emir, 60. Ahmet Özan, 6. Alper Sürücü, 25. İsmail Baran Karakoç, 61. Oğuzhan Acar, 72. Oktay Eramil, 41. Rıza Altıntaş



Teknik Sorumlu

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fethiyespor 10 6 2 2 17 7 20 10 2 Nazilli Belediyespor 10 6 1 3 22 7 19 15 3 İskenderun FK 11 5 2 4 12 12 17 0 4 Yomraspor 10 4 4 2 13 9 16 4 5 Ağrı 1970 Spor 10 5 1 4 7 8 16 -1 6 Darıca Gençlerbirliği 11 4 4 3 10 12 16 -2 7 Kahta 02 Spor 11 4 3 4 15 11 15 4 8 Belediye Kütahyaspor 10 4 3 3 14 11 15 3 9 Ceyhanspor 10 4 3 3 16 22 15 -6 10 Çengelköyspor A.Ş. 10 4 2 4 10 11 14 -1 11 Tekirdağspor 11 3 4 4 14 12 13 2 12 Mardin Fosfat Spor 11 3 4 4 13 12 13 1 13 Büyükçekmece Tepecikspor 10 3 4 3 11 11 13 0 14 Halide Edip Adıvar 10 2 5 3 9 11 11 -2 15 Karaman Belediyespor 10 2 3 5 13 14 9 -1 16 Tokatspor 10 2 3 5 6 22 9 -16 17 Yozgatspor 1959 FK 11 1 4 6 6 16 7 -10

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