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Belediye Kütahyaspor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Belediye Kütahyaspor, Büyükçekmece Tepecik Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Büyükçekmece Tepecik Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Belediye Kütahyaspor ve Büyükçekmece Tepecik Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  11. hafta maçında Belediye Kütahyaspor sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Dumlupınar - Kütahya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Belediye Kütahyaspor - Büyükçekmece Tepecik Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dumlupınar - Kütahya stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

Belediye Kütahyaspor - Büyükçekmece Tepecik Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Dumlupınar - Kütahya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Engin Atmaca(hakem), Burak Gültek(1. Yardımcı Hakem), Yakup Keçeci(2. Yardımcı Hakem), Mehmet İhsan Derme(dördüncü Hakem)

BELEDİYE KÜTAHYASPORBelediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11
14. Osman Mert Göktepe, 77. İsmail Kayalı, 15. Ahmet Üner, 4. Murat Demirezen, 18. Emir Miray Köksal, 61. Ali Han Aydın, 5. Emrah Dağ, 9. Güven Güneri, 17. Erdem Onur Beytaş, 11. Onur Garip, 7. Enes Nalbantoğlu

Yedekler
13. Doğukan Özçimen, 22. Fatih Aydın, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 99. Muhammet Enes Gök, 12. Ömer Yanık, 3. Umut Kadir Kiraz, 6. Serhat Velioğlu

Teknik Sorumlu
Polat Çetin

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPORBüyükçekmece Tepecik Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor İlk 11
22. Ramazan Evren Üstündağ, 34. İnanç Ülken, 5. Özkan Zileli, 38. Tayfun Yanar, 23. Selim Dedekoç, 77. Enes Yılmaz, 20. Sefer Kanıtemiz, 10. Kayhan Arduç, 73. Ömer Buğdaycı, 99. Erçağ Evirgen, 9. İlhan Aslanoğlu

Yedekler
1. Emirhan Emir, 60. Ahmet Özan, 6. Alper Sürücü, 25. İsmail Baran Karakoç, 61. Oğuzhan Acar, 72. Oktay Eramil, 41. Rıza Altıntaş

Teknik Sorumlu

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fethiyespor106221772010
2Nazilli Belediyespor106132271915
3İskenderun FK115241212170
4Yomraspor10442139164
5Ağrı 1970 Spor105147816-1
6Darıca Gençlerbirliği11443101216-2
7Kahta 02 Spor114341511154
8Belediye Kütahyaspor104331411153
9Ceyhanspor10433162215-6
10Çengelköyspor A.Ş.10424101114-1
11Tekirdağspor113441412132
12Mardin Fosfat Spor113441312131
13Büyükçekmece Tepecikspor103431111130
14Halide Edip Adıvar1025391111-2
15Karaman Belediyespor1023513149-1
16Tokatspor102356229-16
17Yozgatspor 1959 FK111466167-10

Fikstür

15.11.2020Mardin BŞ. Başakspor Fethiyespor
15.11.2020Erzin Spor Yomraspor
27.11.2020Tokatspor0-6Tekirdağspor
27.11.2020Mardin Fosfat Spor0-3Fethiyespor
28.11.2020İskenderun Futbol Kulübü0-3Yomraspor
28.11.2020Ağrı 1970 Spor1-0Yozgatspor 1959 FK
28.11.2020Kahta 02 Spor5-0Ceyhanspor
28.11.2020Belediye Kütahyaspor2-1Büyükçekmece Tepecikspor
28.11.2020Çengelköyspor A.Ş.0-1Darıca Gençlerbirliği
28.11.2020Halide Edip Adıvar2-1Karaman Belediyespor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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