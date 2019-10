Belediye Kütahyaspor Kulübünden Emniyet Müdürü Koç’a ziyaret

Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Cahit Özel ve Yönetim Kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Cahit Özel, Yönetim Kurulu üyeleri Ali Akalın, Aziz Gündüz, Ahmet Bakırsözer, Murat Güner ve Mehmet Demir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Necmettin Koç'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler.

Kütahya'nın huzuru ve barışı için, Emniyet Teşkilatına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Başkan Cahit Özel " Müdürümüze yeni görevinde başarılar dilerim, Belediye Kütahyaspor olarak gençlerimizi sokaklardan ve kötü alışkanlıklardan koruyacak bir yönetim anlayışı ile onları spora yönlendirecek çalışmalar yapıyoruz. Kütahya'mız devletine bağlı, bayrağını, askerini ve polisini seven toplumsal ve asayiş olayların pek fazla yaşanmadığı kadirşinas halktan oluşan huzur ve barış şehridir. Memleketimizde barışın ve huzurun devam etmesi adına üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız. Müdür beye yeni görevinde muvaffakiyetler diler, kendisini maçlarımızda görmekten onur duyarız" dedi.

Belediye Kütahyaspor Kulübü'nün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Necmettin Koç, Belediye Kütahyaspor'a başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: İHA