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Belediye Kütahyaspor, Mardin Fosfat Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Mardin Fosfat Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Belediye Kütahyaspor, Mardin Fosfat Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Belediye Kütahyaspor ve Mardin Fosfat Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  33. hafta maçında Belediye Kütahyaspor sahasında Mardin Fosfat Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Dumlupınar - Kütahya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Belediye Kütahyaspor - Mardin Fosfat Spor maçının skoru ne?

Belediye Kütahyaspor, Mardin Fosfat Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Belediye Kütahyaspor  Mardin Fosfat Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Dumlupınar - Kütahya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Belediye Kütahyaspor Mardin Fosfat Spor Maçının Hakemleri
Fevzi Erdem Akbaş(hakem), Çağrı Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Sepetçioğlu(2. Yardımcı Hakem), Sercan Yalçın(dördüncü Hakem)

BELEDİYE KÜTAHYASPORBelediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11
13. Doğukan Özçimen, 77. İsmail Kayalı, 4. Murat Demirezen, 15. Ahmet Üner, 34. Erdi Taşkent, 61. Ali Han Aydın, 8. Tuncay Fındıkcı, 9. Güven Güneri, 17. Erdem Onur Beytaş, 7. Enes Nalbantoğlu, 29. Alican Tez

Yedekler
33. Ömer Bedri Sevi, 12. Ömer Yanık, 22. Fatih Aydın, 99. Muhammet Enes Gök, 66. Bora Taşdemir, 70. Hazarhan Karaca, 18. Emir Miray Köksal

Teknik Sorumlu
Polat Çetin

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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MARDİN FOSFAT SPORMardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11
21. Mehmet Salih Demircan, 4. Beytullah Çamurlu, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 22. Mücahit Tufan, 37. Emrah Sürücü, 47. Nimet Kayaalp, 24. İmdat Kılıç, 81. Özgür Kazar

Yedekler
43. Berzan Tokay, 20. Eren Yalçın, 61. Barış Şaffak, 6. Rıdvan Sönmez, 31. İzzettin Kepenç, 80. Yusuf Eren Aykız, 88. Vedat Altaş

Teknik Sorumlu
Mehmet Erdoğan

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor31188560336227
2Nazilli Belediyespor31186762296033
3Fethiyespor31167853275526
4Yomraspor311311742325010
5Mardin Fosfat Spor31121273830488
6İskenderun FK3114512364047-4
7Halide Edip Adıvar31111373835463
8Darıca Gençlerbirliği31101382825433
9Büyükçekmece Tepecikspor3110111046364110
10Ceyhanspor3111812476541-18
11Ağrı 1970 Spor3110912253839-13
12Kahta 02 Spor31714103636350
13Karaman Belediyespor3171311353934-4
14Çengelköyspor A.Ş.3181013333834-5
15Tekirdağspor3261214415430-13
16Tokatspor316718226125-39
17Yozgatspor 1959 FK314720285219-24

Fikstür

25.04.2021Yozgatspor 1959 FK6-0Tekirdağspor
25.04.2021Tokatspor1-5Ceyhanspor
25.04.2021Nazilli Belediyespor2-0Büyükçekmece Tepecikspor
25.04.2021Çengelköyspor A.Ş.0-1Yomraspor
25.04.2021Belediye Kütahyaspor1-1Mardin BŞ. Başakspor
25.04.2021Ağrı 1970 Spor0-0Fethiyespor
25.04.2021Halide Edip Adıvar1-1Kahta 02 Spor
25.04.2021Darıca Gençlerbirliği0-1Karaman Belediyespor

 

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