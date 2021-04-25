Belediye Kütahyaspor, Mardin Fosfat Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Belediye Kütahyaspor ve Mardin Fosfat Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 33. hafta maçında Belediye Kütahyaspor sahasında Mardin Fosfat Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Dumlupınar - Kütahya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Belediye Kütahyaspor - Mardin Fosfat Spor maçının skoru ne? Belediye Kütahyaspor, Mardin Fosfat Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Belediye Kütahyaspor Mardin Fosfat Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Dumlupınar - Kütahya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Belediye Kütahyaspor Mardin Fosfat Spor Maçının Hakemleri

Fevzi Erdem Akbaş(hakem), Çağrı Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Sepetçioğlu(2. Yardımcı Hakem), Sercan Yalçın(dördüncü Hakem)

Belediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11

13. Doğukan Özçimen, 77. İsmail Kayalı, 4. Murat Demirezen, 15. Ahmet Üner, 34. Erdi Taşkent, 61. Ali Han Aydın, 8. Tuncay Fındıkcı, 9. Güven Güneri, 17. Erdem Onur Beytaş, 7. Enes Nalbantoğlu, 29. Alican Tez



Yedekler

33. Ömer Bedri Sevi, 12. Ömer Yanık, 22. Fatih Aydın, 99. Muhammet Enes Gök, 66. Bora Taşdemir, 70. Hazarhan Karaca, 18. Emir Miray Köksal



Teknik Sorumlu

Polat Çetin



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Mardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11

21. Mehmet Salih Demircan, 4. Beytullah Çamurlu, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 22. Mücahit Tufan, 37. Emrah Sürücü, 47. Nimet Kayaalp, 24. İmdat Kılıç, 81. Özgür Kazar



Yedekler

43. Berzan Tokay, 20. Eren Yalçın, 61. Barış Şaffak, 6. Rıdvan Sönmez, 31. İzzettin Kepenç, 80. Yusuf Eren Aykız, 88. Vedat Altaş



Teknik Sorumlu

Mehmet Erdoğan



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 31 18 8 5 60 33 62 27 2 Nazilli Belediyespor 31 18 6 7 62 29 60 33 3 Fethiyespor 31 16 7 8 53 27 55 26 4 Yomraspor 31 13 11 7 42 32 50 10 5 Mardin Fosfat Spor 31 12 12 7 38 30 48 8 6 İskenderun FK 31 14 5 12 36 40 47 -4 7 Halide Edip Adıvar 31 11 13 7 38 35 46 3 8 Darıca Gençlerbirliği 31 10 13 8 28 25 43 3 9 Büyükçekmece Tepecikspor 31 10 11 10 46 36 41 10 10 Ceyhanspor 31 11 8 12 47 65 41 -18 11 Ağrı 1970 Spor 31 10 9 12 25 38 39 -13 12 Kahta 02 Spor 31 7 14 10 36 36 35 0 13 Karaman Belediyespor 31 7 13 11 35 39 34 -4 14 Çengelköyspor A.Ş. 31 8 10 13 33 38 34 -5 15 Tekirdağspor 32 6 12 14 41 54 30 -13 16 Tokatspor 31 6 7 18 22 61 25 -39 17 Yozgatspor 1959 FK 31 4 7 20 28 52 19 -24

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