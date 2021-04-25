Belediye Kütahyaspor, Mardin Fosfat Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Mardin Fosfat Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Belediye Kütahyaspor ve Mardin Fosfat Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 33. hafta maçında Belediye Kütahyaspor sahasında Mardin Fosfat Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Dumlupınar - Kütahya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Belediye Kütahyaspor - Mardin Fosfat Spor maçının skoru ne?
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STADYUM BİLGİSİ
Dumlupınar - Kütahya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Belediye Kütahyaspor Mardin Fosfat Spor Maçının Hakemleri
Fevzi Erdem Akbaş(hakem), Çağrı Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Hüseyin Sepetçioğlu(2. Yardımcı Hakem), Sercan Yalçın(dördüncü Hakem)
Belediye Kütahyaspor İlk 11
13. Doğukan Özçimen, 77. İsmail Kayalı, 4. Murat Demirezen, 15. Ahmet Üner, 34. Erdi Taşkent, 61. Ali Han Aydın, 8. Tuncay Fındıkcı, 9. Güven Güneri, 17. Erdem Onur Beytaş, 7. Enes Nalbantoğlu, 29. Alican Tez
Yedekler
33. Ömer Bedri Sevi, 12. Ömer Yanık, 22. Fatih Aydın, 99. Muhammet Enes Gök, 66. Bora Taşdemir, 70. Hazarhan Karaca, 18. Emir Miray Köksal
Teknik Sorumlu
Polat Çetin
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Mardin Fosfat Spor İlk 11
21. Mehmet Salih Demircan, 4. Beytullah Çamurlu, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 22. Mücahit Tufan, 37. Emrah Sürücü, 47. Nimet Kayaalp, 24. İmdat Kılıç, 81. Özgür Kazar
Yedekler
43. Berzan Tokay, 20. Eren Yalçın, 61. Barış Şaffak, 6. Rıdvan Sönmez, 31. İzzettin Kepenç, 80. Yusuf Eren Aykız, 88. Vedat Altaş
Teknik Sorumlu
Mehmet Erdoğan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|31
|18
|8
|5
|60
|33
|62
|27
|2
|Nazilli Belediyespor
|31
|18
|6
|7
|62
|29
|60
|33
|3
|Fethiyespor
|31
|16
|7
|8
|53
|27
|55
|26
|4
|Yomraspor
|31
|13
|11
|7
|42
|32
|50
|10
|5
|Mardin Fosfat Spor
|31
|12
|12
|7
|38
|30
|48
|8
|6
|İskenderun FK
|31
|14
|5
|12
|36
|40
|47
|-4
|7
|Halide Edip Adıvar
|31
|11
|13
|7
|38
|35
|46
|3
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|31
|10
|13
|8
|28
|25
|43
|3
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|31
|10
|11
|10
|46
|36
|41
|10
|10
|Ceyhanspor
|31
|11
|8
|12
|47
|65
|41
|-18
|11
|Ağrı 1970 Spor
|31
|10
|9
|12
|25
|38
|39
|-13
|12
|Kahta 02 Spor
|31
|7
|14
|10
|36
|36
|35
|0
|13
|Karaman Belediyespor
|31
|7
|13
|11
|35
|39
|34
|-4
|14
|Çengelköyspor A.Ş.
|31
|8
|10
|13
|33
|38
|34
|-5
|15
|Tekirdağspor
|32
|6
|12
|14
|41
|54
|30
|-13
|16
|Tokatspor
|31
|6
|7
|18
|22
|61
|25
|-39
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|31
|4
|7
|20
|28
|52
|19
|-24
Fikstür
|25.04.2021
|Yozgatspor 1959 FK
|6-0
|Tekirdağspor
|25.04.2021
|Tokatspor
|1-5
|Ceyhanspor
|25.04.2021
|Nazilli Belediyespor
|2-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
|25.04.2021
|Çengelköyspor A.Ş.
|0-1
|Yomraspor
|25.04.2021
|Belediye Kütahyaspor
|1-1
|Mardin BŞ. Başakspor
|25.04.2021
|Ağrı 1970 Spor
|0-0
|Fethiyespor
|25.04.2021
|Halide Edip Adıvar
|1-1
|Kahta 02 Spor
|25.04.2021
|Darıca Gençlerbirliği
|0-1
|Karaman Belediyespor