Belediye Kütahyaspor, Yozgatspor 1959 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Belediye Kütahyaspor ve Yozgatspor 1959 karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 25. hafta maçında Belediye Kütahyaspor sahasında Yozgatspor 1959 ile 12.03.2021 14:00'da karşılaştı. Dumlupınar - Kütahya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Belediye Kütahyaspor - Yozgatspor 1959 maçının skoru ne? Belediye Kütahyaspor, Yozgatspor 1959 Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Belediye Kütahyaspor Yozgatspor 1959 Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Dumlupınar - Kütahya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.03.2021 14:00



Belediye Kütahyaspor Yozgatspor 1959 Maçının Hakemleri

Aytaç Geçgel(hakem), İsmail Semih İleri(1. Yardımcı Hakem), Uğur Aydoğdu(2. Yardımcı Hakem), Elif Köroğlu(dördüncü Hakem)

Belediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11

13. Doğukan Özçimen, 22. Fatih Aydın, 4. Murat Demirezen, 15. Ahmet Üner, 18. Emir Miray Köksal, 5. Emrah Dağ, 8. Tuncay Fındıkcı, 9. Güven Güneri, 7. Enes Nalbantoğlu, 17. Erdem Onur Beytaş, 29. Alican Tez



Yedekler

33. Ömer Bedri Sevi, 77. İsmail Kayalı, 12. Ömer Yanık, 61. Ali Han Aydın, 99. Muhammet Enes Gök, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 66. Bora Taşdemir



Teknik Sorumlu

Polat Çetin



Goller

Alican Tez,66.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Emrah Dağ 49.dk, Sarı Kart Tuncay Fındıkcı 25.dk, Sarı Kart Bora Taşdemir 83.dk, Sarı Kart Adem Hakan Ali Denizer 87.dk



Oyundan Çıkanlar

Alican Tez 81.dk, Güven Güneri 81.dk, Tuncay Fındıkcı 81.dk, Enes Nalbantoğlu 61.dk, Erdem Onur Beytaş 72.dk



Oyuna Girenler

Adem Hakan Ali Denizer 81.dk, Bora Taşdemir 81.dk, Ömer Yanık 81.dk, Muhammet Enes Gök 61.dk, Ali Han Aydın 72.dk

Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11

25. Bilal Karataş, 97. Fatih Emircan, 3. Yunus Emre Çabuker, 92. Emir Akay, 8. Ali Kaan Şahanbaz, 61. Murat Mercan, 29. Tayfun Bebek, 38. Uğurcan Gülay, 16. Ercan Karaca, 96. Burak Aydın, 87. Akın Arıcan



Yedekler

12. Yiğit Kafkasyalı, 6. İsmail Dinçer, 9. Beytullah Ersoy, 10. Selim Öztürk, 78. Arif Bostancı, 37. Okan Özdilek, 27. Boğtan Kızıltan



Teknik Sorumlu

Melih Altuğ Sapmaz



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Murat Mercan 20.dk, Sarı Kart Ercan Karaca 71.dk



Oyundan Çıkanlar

Murat Mercan 69.dk, Yunus Emre Çabuker 87.dk, Ercan Karaca 81.dk



Oyuna Girenler

Arif Bostancı 69.dk, Beytullah Ersoy 87.dk, Selim Öztürk 81.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 23 15 5 3 43 20 50 23 2 Nazilli Belediyespor 24 13 5 6 45 21 44 24 3 Fethiyespor 23 13 5 5 44 20 44 24 4 Yomraspor 23 10 8 5 31 24 38 7 5 Darıca Gençlerbirliği 24 8 11 5 23 20 35 3 6 Ceyhanspor 24 9 8 7 37 44 35 -7 7 İskenderun FK 24 10 4 10 27 33 34 -6 8 Mardin Fosfat Spor 24 8 9 7 25 23 33 2 9 Büyükçekmece Tepecikspor 23 7 10 6 35 26 31 9 10 Kahta 02 Spor 24 6 11 7 29 25 29 4 11 Halide Edip Adıvar 23 5 12 6 24 30 27 -6 12 Ağrı 1970 Spor 23 7 5 11 16 30 26 -14 13 Karaman Belediyespor 23 5 10 8 30 33 25 -3 14 Çengelköyspor A.Ş. 24 6 7 11 27 32 25 -5 15 Tekirdağspor 24 4 11 9 28 34 23 -6 16 Tokatspor 23 5 6 12 17 43 21 -26 17 Yozgatspor 1959 FK 24 2 7 15 17 40 13 -23

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