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Belediye Kütahyaspor, Yozgatspor 1959 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Yozgatspor 1959 ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Belediye Kütahyaspor, Yozgatspor 1959 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Belediye Kütahyaspor ve Yozgatspor 1959 karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  25. hafta maçında Belediye Kütahyaspor sahasında Yozgatspor 1959 ile 12.03.2021 14:00'da karşılaştı. Dumlupınar - Kütahya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Belediye Kütahyaspor - Yozgatspor 1959 maçının skoru ne?

Belediye Kütahyaspor, Yozgatspor 1959 Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Belediye Kütahyaspor  Yozgatspor 1959 Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Dumlupınar - Kütahya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.03.2021 14:00

Belediye Kütahyaspor Yozgatspor 1959 Maçının Hakemleri
Aytaç Geçgel(hakem), İsmail Semih İleri(1. Yardımcı Hakem), Uğur Aydoğdu(2. Yardımcı Hakem), Elif Köroğlu(dördüncü Hakem)

BELEDİYE KÜTAHYASPORBelediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11
13. Doğukan Özçimen, 22. Fatih Aydın, 4. Murat Demirezen, 15. Ahmet Üner, 18. Emir Miray Köksal, 5. Emrah Dağ, 8. Tuncay Fındıkcı, 9. Güven Güneri, 7. Enes Nalbantoğlu, 17. Erdem Onur Beytaş, 29. Alican Tez

Yedekler
33. Ömer Bedri Sevi, 77. İsmail Kayalı, 12. Ömer Yanık, 61. Ali Han Aydın, 99. Muhammet Enes Gök, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 66. Bora Taşdemir

Teknik Sorumlu
Polat Çetin

Goller
Alican Tez,66.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Emrah Dağ 49.dk, Sarı Kart Tuncay Fındıkcı 25.dk, Sarı Kart Bora Taşdemir 83.dk, Sarı Kart Adem Hakan Ali Denizer 87.dk

Oyundan Çıkanlar
Alican Tez 81.dk, Güven Güneri 81.dk, Tuncay Fındıkcı 81.dk, Enes Nalbantoğlu 61.dk, Erdem Onur Beytaş 72.dk

Oyuna Girenler
Adem Hakan Ali Denizer 81.dk, Bora Taşdemir 81.dk, Ömer Yanık 81.dk, Muhammet Enes Gök 61.dk, Ali Han Aydın 72.dk

YOZGATSPOR 1959Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11
25. Bilal Karataş, 97. Fatih Emircan, 3. Yunus Emre Çabuker, 92. Emir Akay, 8. Ali Kaan Şahanbaz, 61. Murat Mercan, 29. Tayfun Bebek, 38. Uğurcan Gülay, 16. Ercan Karaca, 96. Burak Aydın, 87. Akın Arıcan

Yedekler
12. Yiğit Kafkasyalı, 6. İsmail Dinçer, 9. Beytullah Ersoy, 10. Selim Öztürk, 78. Arif Bostancı, 37. Okan Özdilek, 27. Boğtan Kızıltan

Teknik Sorumlu
Melih Altuğ Sapmaz

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Murat Mercan 20.dk, Sarı Kart Ercan Karaca 71.dk

Oyundan Çıkanlar
Murat Mercan 69.dk, Yunus Emre Çabuker 87.dk, Ercan Karaca 81.dk

Oyuna Girenler
Arif Bostancı 69.dk, Beytullah Ersoy 87.dk, Selim Öztürk 81.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor23155343205023
2Nazilli Belediyespor24135645214424
3Fethiyespor23135544204424
4Yomraspor2310853124387
5Darıca Gençlerbirliği2481152320353
6Ceyhanspor24987374435-7
7İskenderun FK2410410273334-6
8Mardin Fosfat Spor248972523332
9Büyükçekmece Tepecikspor2371063526319
10Kahta 02 Spor2461172925294
11Halide Edip Adıvar235126243027-6
12Ağrı 1970 Spor237511163026-14
13Karaman Belediyespor235108303325-3
14Çengelköyspor A.Ş.246711273225-5
15Tekirdağspor244119283423-6
16Tokatspor235612174321-26
17Yozgatspor 1959 FK242715174013-23

Fikstür

07.03.0021Mardin BŞ. Başakspor Karaman Belediyespor
07.03.2021Erzin Spor Tekirdağspor
11.03.2021İskenderun Futbol Kulübü3-0Tekirdağspor
11.03.2021Ağrı 1970 Spor1-0Çengelköyspor A.Ş.
11.03.2021Mardin Fosfat Spor1-0Karaman Belediyespor
11.03.2021Kahta 02 Spor1-1Büyükçekmece Tepecikspor
11.03.2021Tokatspor1-1Nazilli Belediyespor
11.03.2021Halide Edip Adıvar0-0Darıca Gençlerbirliği
11.03.2021Ceyhanspor1-1Yomraspor
12.03.2021Belediye Kütahyaspor1-0Yozgatspor 1959 FK

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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