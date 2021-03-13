Belediye Kütahyaspor, Yozgatspor 1959 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Yozgatspor 1959 ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Belediye Kütahyaspor, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Belediye Kütahyaspor ve Yozgatspor 1959 karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 25. hafta maçında Belediye Kütahyaspor sahasında Yozgatspor 1959 ile 12.03.2021 14:00'da karşılaştı. Dumlupınar - Kütahya stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Belediye Kütahyaspor - Yozgatspor 1959 maçının skoru ne?
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Belediye Kütahyaspor Yozgatspor 1959 Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Dumlupınar - Kütahya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.03.2021 14:00
Belediye Kütahyaspor Yozgatspor 1959 Maçının Hakemleri
Aytaç Geçgel(hakem), İsmail Semih İleri(1. Yardımcı Hakem), Uğur Aydoğdu(2. Yardımcı Hakem), Elif Köroğlu(dördüncü Hakem)
Belediye Kütahyaspor İlk 11
13. Doğukan Özçimen, 22. Fatih Aydın, 4. Murat Demirezen, 15. Ahmet Üner, 18. Emir Miray Köksal, 5. Emrah Dağ, 8. Tuncay Fındıkcı, 9. Güven Güneri, 7. Enes Nalbantoğlu, 17. Erdem Onur Beytaş, 29. Alican Tez
Yedekler
33. Ömer Bedri Sevi, 77. İsmail Kayalı, 12. Ömer Yanık, 61. Ali Han Aydın, 99. Muhammet Enes Gök, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 66. Bora Taşdemir
Teknik Sorumlu
Polat Çetin
Goller
Alican Tez,66.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Emrah Dağ 49.dk, Sarı Kart Tuncay Fındıkcı 25.dk, Sarı Kart Bora Taşdemir 83.dk, Sarı Kart Adem Hakan Ali Denizer 87.dk
Oyundan Çıkanlar
Alican Tez 81.dk, Güven Güneri 81.dk, Tuncay Fındıkcı 81.dk, Enes Nalbantoğlu 61.dk, Erdem Onur Beytaş 72.dk
Oyuna Girenler
Adem Hakan Ali Denizer 81.dk, Bora Taşdemir 81.dk, Ömer Yanık 81.dk, Muhammet Enes Gök 61.dk, Ali Han Aydın 72.dk
Yozgatspor 1959 İlk 11
25. Bilal Karataş, 97. Fatih Emircan, 3. Yunus Emre Çabuker, 92. Emir Akay, 8. Ali Kaan Şahanbaz, 61. Murat Mercan, 29. Tayfun Bebek, 38. Uğurcan Gülay, 16. Ercan Karaca, 96. Burak Aydın, 87. Akın Arıcan
Yedekler
12. Yiğit Kafkasyalı, 6. İsmail Dinçer, 9. Beytullah Ersoy, 10. Selim Öztürk, 78. Arif Bostancı, 37. Okan Özdilek, 27. Boğtan Kızıltan
Teknik Sorumlu
Melih Altuğ Sapmaz
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Murat Mercan 20.dk, Sarı Kart Ercan Karaca 71.dk
Oyundan Çıkanlar
Murat Mercan 69.dk, Yunus Emre Çabuker 87.dk, Ercan Karaca 81.dk
Oyuna Girenler
Arif Bostancı 69.dk, Beytullah Ersoy 87.dk, Selim Öztürk 81.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|23
|15
|5
|3
|43
|20
|50
|23
|2
|Nazilli Belediyespor
|24
|13
|5
|6
|45
|21
|44
|24
|3
|Fethiyespor
|23
|13
|5
|5
|44
|20
|44
|24
|4
|Yomraspor
|23
|10
|8
|5
|31
|24
|38
|7
|5
|Darıca Gençlerbirliği
|24
|8
|11
|5
|23
|20
|35
|3
|6
|Ceyhanspor
|24
|9
|8
|7
|37
|44
|35
|-7
|7
|İskenderun FK
|24
|10
|4
|10
|27
|33
|34
|-6
|8
|Mardin Fosfat Spor
|24
|8
|9
|7
|25
|23
|33
|2
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|23
|7
|10
|6
|35
|26
|31
|9
|10
|Kahta 02 Spor
|24
|6
|11
|7
|29
|25
|29
|4
|11
|Halide Edip Adıvar
|23
|5
|12
|6
|24
|30
|27
|-6
|12
|Ağrı 1970 Spor
|23
|7
|5
|11
|16
|30
|26
|-14
|13
|Karaman Belediyespor
|23
|5
|10
|8
|30
|33
|25
|-3
|14
|Çengelköyspor A.Ş.
|24
|6
|7
|11
|27
|32
|25
|-5
|15
|Tekirdağspor
|24
|4
|11
|9
|28
|34
|23
|-6
|16
|Tokatspor
|23
|5
|6
|12
|17
|43
|21
|-26
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|24
|2
|7
|15
|17
|40
|13
|-23
Fikstür
|07.03.0021
|Mardin BŞ. Başakspor
|Karaman Belediyespor
|07.03.2021
|Erzin Spor
|Tekirdağspor
|11.03.2021
|İskenderun Futbol Kulübü
|3-0
|Tekirdağspor
|11.03.2021
|Ağrı 1970 Spor
|1-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|11.03.2021
|Mardin Fosfat Spor
|1-0
|Karaman Belediyespor
|11.03.2021
|Kahta 02 Spor
|1-1
|Büyükçekmece Tepecikspor
|11.03.2021
|Tokatspor
|1-1
|Nazilli Belediyespor
|11.03.2021
|Halide Edip Adıvar
|0-0
|Darıca Gençlerbirliği
|11.03.2021
|Ceyhanspor
|1-1
|Yomraspor
|12.03.2021
|Belediye Kütahyaspor
|1-0
|Yozgatspor 1959 FK