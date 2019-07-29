Belediye Kütahyaspor’dan transfer atağa

Belediye Kütahyaspor kadrosuna 3 yeni ismi daha katarak rakiplerine gözdağı verdi.

Transferin en hareketli takımlarından birisi olan ve güçlü bir kadro ile sezona damga vurmak isteyen Mavi Şimşekler, geçtiğimiz sezon 68 Aksaray Belediyespor ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli file bekçisi Mehmet Akif Önal, Kale Belediyespor'dan 3.lig tecrübesi olan forvet oyuncusu Mustafa Tahran ve Antalyaspor'da profesyonel olan sağ bek İsmail Kayali'yi renklerine bağladı.

Kaynak: İHA