Belediye Kütahyaspor’un ikinci etap kampı Afyonkarahisar’da

5 Ağustos tarihinden bu yana yeni sezon hazırlıklarını aralıksız şekilde Kütahya'da sürdüren Belediye Kütahyaspor'un 2 günlük iznin ardından 2.kamp etabı için Afyonkarahisar'a geçeceği bildirildi.

2019-2020 futbol sezonunda BAL'da mücadele edecek olan Belediye Kütahyaspor, Kütahya'daki 18 günlük ilk etap kampını tamamladı. 2 günlük izinin ardından Afyonkarahisar'da toplanacak olan Mavi Şimşekler Pazar günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

5-22 Ağustos tarihlerinde Kütahya'da gerçekleştiren sezon öncesi ilk etap kampını değerlendiren Belediye Kütahyaspor Teknik Direktörü Polat Çetin keyifli, gayretli ve özverili bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Sezon öncesi kamp dönemimiz yoğun bir şekilde başladı, fiziksel ve taktiksel ağırlıklı verimli bir etap geçirdik. Takım içi adaptasyon döneminde aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın uyum sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için herkes bir birine yardımcı oluyor, takım olma yolunda ilerliyoruz. Yönetimimiz işimizi kolaylaştırıyor. Afyonkarahisar'da kalacağımız tesislerde profesyonel takımlarda kamp yapmaktadır. Kaldığımız tesisler, çalışma sahalarımız başta olmak üzere bize sunulan imkanlardan son derece memnunuz. 14 kişiyle başladığımız kampımız 20 kişiyle devam ediyor, eksik mevkilere takımımızın hedeflerine uygun transferlerle gerekli takviyeleri yapacağız. Afyonkarahisar kampı bizim için önemli ve değerli olacak, taktiksel çalışmalarımıza yoğunlaşacağız, yapacağımız 3 hazırlık maçında oyun anlamında neler yapabileceğimizi eksilerimizi ve artılarımızı göreceğiz" dedi.

"Kütahya'yı peşimize takacak bir takım olmak için çalışıyoruz"

Afyonkarahisar kampının 10 gün süreceğini belirten Çetin, "Bu süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz, hem mental hem de fiziksel anlamda gelişme kat edeceğiz. Yapacağımız hazırlık maçlarının skoruna ve sonucuna bakmaksızın takımımızı test etmiş olacağız. İyi bir sezon öncesi kamp dönemi geçirerek lige tam anlamıyla hazır olmak istiyoruz. Takım olarak şu an hiçbir sıkıntı ve problemimiz yok. Camia olarak büyük hedeflerimiz var. Bunu başarmak için tüm Kütahya'yı peşimize takacak bir takım olmak için çalışıyoruz. Lige iyi bir başlangıç yapıp sezon sonunda güzel hatıralarla anılacak işlere imza atmak istiyoruz. Yönetimimizin, taraftarlarımızın ve tüm camiamızın desteğiyle; bu takımın eski şaşalı efsane günlerine geri dönmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstererek yılmadan yıkılmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA