Belediye Meclis üyesi kaza geçirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde belediye meclis üyesi Sertan Kuzu'nun aracı kamyonla çarpıştı.

Kaza Müftü Mahallesi PTT Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Halk Partili Kdz. Ereğli Belediye Meclis üyesi Sertan Kuzu idaresinde ki 67 AAF 707 plakalı araç, 06 PNV 43 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken Sertan Kuzu'nun otomobilinde ve kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle aksayan trafik araçların kaldırılması ile yeniden açıldı.

Kaynak: İHA