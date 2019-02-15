Belediye Meclisi jet hızıyla çalıştı, 36 saniyede bir karar

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde devamsızlıklar had safhaya ulaştı. Belediye Meclisi son oturumunu 27 eksik ile gerçekleştirirken, seçimlerin yaklaşması ile Meclis sıraları boşaldı. Oturumda meclis üyeleri 36 saniyede bir maddeyi görüşüp karara bağlarken 41 maddelik oturum 25 dakikada tamamlandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Evrim Karakoz başkanlığında toplandı. 81 üyesi bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oturumuna pek çok belediye başkanı ve meclis üyesi katılmadı. Çoğunluğu imar komisyonu raporu olmak üzere meclis jet hızı ile 41 maddeden oluşan gündemi görüşüp onayladı. Oturuma partisi tarafından aday gösterilmeyen ve siyasi hayatını noktalayacağı öğrenilen Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı ile birlikte toplam 4 belediye başkanı katılırken geri kalan 13 belediyenin başkanı katılmadı.

Kaynak: İHA