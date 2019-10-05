Belediye muhtarlarla istişara toplantısı düzenledi

Adıyaman Belediyesi mahallelerdeki sorunları ortadan kaldırmak için muhtarlar ile araya geldi.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın talimatıyla sorunları merkezinden halletmeye çalışan belediye yetkilileri, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelip, mahallelerin sorunları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından rutin olarak gerçekleştirilen ve Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, Özel Kalem Müdürü Nevzat Yıldırım, Muhtarlık İşleri Müdiresi Aysun Hallaç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel, İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Mehmet Şevket Baybatmaz ile il merkezindeki mahallelerin muhtarları katıldı.

Muhtarlardan mahallelerinin eksikleri hakkında bilgiler alan belediye yetkilileri, söz konusu sorunları tek tek not alarak, en kısa sürede çözülmesi için çalışmalara başlanacağını belirtti.

Toplantıya katılan mahalle muhtarları ise bu tür toplantıların önemine vurgu yaptı.

Kaynak: İHA