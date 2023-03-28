Belediye önünde kendini ateşe verdi! Müdahale eden 6 kişi yaralandı!

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde eşi ve çocuğuyla birlikte belediye binasının önüne gelen bir kişi üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Olayda eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve belediye personelleri yaralandı.

BENZİN DÖKÜP KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Kayseri'de Yahyalı Belediyesi önüne gelen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi eşi ve çocuğuyla beraber elindeki benzin bidonunu üzerine döktü. Polis ve belediye işçileri müdahale etmek isterken vatandaş kendini yaktı ve eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve 2 belediye işçisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.