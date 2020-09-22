Belediye otobüsünde maske kavgası! Otobüs şoförü yolcuyu bıçakladı
Bursa-İstanbul yolu Bursa istikametinde yaşanan olayda maskesiz otobüse binmek isteyen Savaş B. ile belediye otobüsü sürücüsü İzzet Ç. arasında çıkan tartışmadan doğan kavgada Savaş B.'nin elindeki bıçağı alan İzzet Ç., yolcunun elindeki bıçağı alarak göğüs ve kolundan yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı yolcuyu ambulansla hastaneye götürürken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. O sırada yanında bulunan annesi ise ağlayarak sinir krizi geçirdi.
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