  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Belediye otobüsünde maske kavgası! Otobüs şoförü yolcuyu bıçakladı

Belediye otobüsünde maske kavgası! Otobüs şoförü yolcuyu bıçakladı

Bursa'da 30 yaşındaki maskesiz yolcunun otobüse binmesini istemeyen otobüs şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yolcunun şoföre bıçak çekip üzerine yürümesinin ardından şoför ani bir refleks ile yolcunun elindeki bıçağı alarak göğüs ve kolundan yaraladı. Yaralı yolcu gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı

Bursa-İstanbul yolu Bursa istikametinde yaşanan olayda maskesiz otobüse binmek isteyen Savaş B. ile belediye otobüsü sürücüsü İzzet Ç. arasında çıkan tartışmadan doğan kavgada  Savaş B.'nin elindeki bıçağı alan İzzet Ç., yolcunun elindeki bıçağı alarak göğüs ve kolundan yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı yolcuyu ambulansla hastaneye götürürken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. O sırada yanında bulunan annesi ise ağlayarak sinir krizi geçirdi.

Çanakkale'den vicdansızlık görüntüleri! Köpeğe yapmadıklarını bırakmadılarÇanakkale'den vicdansızlık görüntüleri! Köpeğe yapmadıklarını bırakmadılar

Büyük şanssızlık! Kavşakta takla atan araç bir kadının üzerine devrildiBüyük şanssızlık! Kavşakta takla atan araç bir kadının üzerine devrildi

Büyük şanssızlık! Kavşakta takla atan araç bir kadının üzerine devrildiBüyük şanssızlık! Kavşakta takla atan araç bir kadının üzerine devrildi

Parkta uyuyakalan çiftin gelecek hayalleri çalındı!Parkta uyuyakalan çiftin gelecek hayalleri çalındı!

 

22 Eylül 2020 Salı 14:06
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Kayseri'de akıl almaz kaza! Yangın tüpünü alan kaza yerine koştu
Kayseri'de akıl almaz kaza! Yangın tüpünü alan kaza yerine koştu
Belediye otobüsünde maske kavgası! Otobüs şoförü yolcuyu bıçakladı
Belediye otobüsünde maske kavgası! Otobüs şoförü yolcuyu bıçakladı
Çanakkale'den vicdansızlık görüntüleri! Köpeğe yapmadıklarını bırakmadılar
Çanakkale'den vicdansızlık görüntüleri! Köpeğe yapmadıklarını bırakmadılar
Büyük şanssızlık! Kavşakta takla atan araç bir kadının üzerine devrildi
Büyük şanssızlık! Kavşakta takla atan araç bir kadının üzerine devrildi
Parkta uyuyakalan çiftin gelecek hayalleri çalındı!
Parkta uyuyakalan çiftin gelecek hayalleri çalındı!
Nevşehir'de feci ölüm! Torunları sinir krizi geçirdi
Nevşehir'de feci ölüm! Torunları sinir krizi geçirdi
Beyoğlu Karaköy tramvay durağında korkunç kaza!
Beyoğlu Karaköy tramvay durağında korkunç kaza!
Arnavutköy’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga!
Arnavutköy’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga!
Eski bisikleti bırakıp yenisini çaldı! Polis linç edilmekten zor kurtardı
Eski bisikleti bırakıp yenisini çaldı! Polis linç edilmekten zor kurtardı
Ses duyup balkona çıktı! Bahçede yatan kişi görünce şoka uğradı
Ses duyup balkona çıktı! Bahçede yatan kişi görünce şoka uğradı