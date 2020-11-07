Belediye otobüsünde korku dolu anlar! telefonda pozitifim dedi ortalık karıştı

Ankara Sincan'da bir belediye otobüsünde gerçekleşen olayda otobüsteki bir kadın, telefonda konuştuğu kişiye Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Yolcuların bunu duyması üzerine gergin anlar yaşandı. Otobüste bulunan yolcular, kadının otobüsten inmesini istedi. Sağlık çalışanı olduğunu söyleyen kadın ise buna karşı çıkarak, yolculara tepki gösterdi.

'BEN SAĞLIKÇIYIM, AKŞAMA KADAR İNSALARLA UĞRAŞIYORUM''

Test sonucunu yeni öğrendiğini ve yanındaki koltuğun boş olduğunu, gelenlere de 'oturmayın' dediğini söyleyen kadın, "Ben zaten sağlıkçıyım, hastanedeyim akşama kadar, insanlarla uğraşıyorum, 'yanıma oturmayın' diyorum insanlara" dedi ve rahatsız olanlara inmelerini söyledi.

YOLCULARDAN KADINA UYARI!

Başka bir yolcu ise "Siz ineceksiniz, burada 30 kişi var, biz neden iniyoruz? 'Yanıma oturmayın' diye bir şey mi var, arkanda insan oturuyor" diyerek tepki gösterdi. Yolculardan bazıları ise polis çağrılmasını istedi. Bu sırada şoför araya girerek, kadın ve yolcuları yatıştırdıktan sonra yola devam etti.

"VATANDAŞ PANİK OLMADAN İNDİRLMELİ"

Koronavirüs olduğunu öğrenen hanımefendinin maskesi yüzünde, yanı boş; ama çevresinin de biraz boş olması gerekiyor. "Otobüs şoförü arkadaşın ise hanımefendiyi olabildiğince uygun bir yerde inmeye davet etmesi gerekiyor, hanımefendinin de bunu yapması gerekiyor. Çevredeki vatandaşların da panik olmadan o hanımefendinin çevresinden daha ötede durması gerekiyor" şeklinde konuştu.

''OTOBÜSTEKİ HERKES İÇİN RİSKLİ BİR DURUM"

Prof. Dr. İlhan, böyle bir durumda araçtaki tüm yolcuların risk altında olduğuna vurgu yaparak, "Bu otobüsteki herkes için elbette ki koronavirüs riski söz konusu. Hasta olan kişilere karşı da ötekileştirici, damgalayıcı davranmamak gerekiyor, bu çok önemli bir şey. Hepimiz koronavirüs hastası olabiliriz. Şüpheli temas varsa 7 gün kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Otobüsten çıktıktan sonra mümkünse maskeyi çıkarmak gerekiyor. Vatandaşlarımız kendi semptomlarını izlemeli, şüphe ettikleri bir durum varsa o zaman bir hekime başvurabilirler. Nazikçe inmeye davet etmek gerekiyor; ama inmezse iş adli mercilere yansıyacak, polis gelecek; ama ben vatandaşlarımızın böyle yapmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.