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  3. Belediye otobüsünde yangın paniği! Yolcular neye uğradığını şaşırdı

Belediye otobüsünde yangın paniği! Yolcular neye uğradığını şaşırdı

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen olayda, seyir halindeki özel halk otobüsü bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücünün yolcuları tahliye etmesi ile facia önlenmiş oldu.

Belediye otobüsünde yangın paniği! Yolcular neye uğradığını şaşırdı

İstanbul Ataşehir'de yangın paniği yaşandı. Seyir halindeki otobüs alev aldı, yolcular yanmaktan son anda kurtuldu. Büyük paniğe neden olan yangını ilk fark eden sürücü oldu. Otobüs sürücüsünün dikkati sayesinde fark edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

YANGIN MOTOR KISMINDA BAŞLADI

Ataşehir'de seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alınan bilgiye göre, Ataşehir-Karaman Çiftlik Yolu'nda, Sarıgazi Kadıköy seferini yapan 34 EH 5517 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Belediye otobüsünde yangın paniği! Yolcular neye uğradığını şaşırdı

SÜRÜCÜ YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

Yangını fark eden sürücü, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu. Öte yandan yolcuların yangın nedeniyle büyük panik yaşadığı görüldü. 

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Belediye otobüsünde yangın paniği! Yolcular neye uğradığını şaşırdı

Belediye otobüsünde yangın paniği! Yolcular neye uğradığını şaşırdı

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