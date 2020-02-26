Belediye Personeline ‘Madde Bağımlılığı ve Rahim Ağzı Kanseri’ Semineri

Muş'un Malazgirt İlçe Sağlık Merkezi personelleri tarafından Malazgirt Belediyesi personellerine "Madde Bağımlılığı ve Kanser " konulu seminer verildi.

Malazgirt İlçe Sağlık Merkezi personellerinden Psikolog Engin Laçin ve Ebe Nuray Kuyucu tarafından Belediye Meclis Toplantı salonunda belediye personeline yönelik "Madde Bağımlılığı ve Kanser" konulu seminer verildi.

Eğitimde, madde kullanan bir kişinin nasıl anlaşılacağı, fiziksel belirtileri ve çözüm yolları anlatıldı. Bağımlılık döngüsü, bağımlılıkta çoklu sorun, bağımlılık tedavisi ve ailelere düşen görevlerin dile getirildiği eğitimde, bağımlılıkla mücadelenin tek başına olamayacağına, toplumun tamamının bu konuda duyarlı olması gerektiğine dikkat çekildi. Psikolog Engin Laçin, insanları zararlı alışkanlıklara yönlendiren sebeplerin; merak, özenti ve taklit duygularıyla ilgili sebepler ve mutsuzluk olarak sıralarken, başlıca zararlı alışkanlıkların ise alkol, sigara, uyuşturucu ve kumar olduğunu söyledi.

Ebe Nuray Kuyucu ise kadınlara rahim kanseri ile ilgili yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: İHA