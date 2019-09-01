Belediye personeline ’Öfke kontrolü ve stres yönetimi’ eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, personellere belirli zaman aralıklarında verilen "Öfke kontrolü ve stres yönetimi" eğitimlerinde, son günlerde yaşanan kadına şiddet ve kadın cinayetleri de gündeme geldi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı tarafından verilen eğitimde, öfke ve stres kavramlarının birbirini tetiklediği, bireyin stres düzeyini artıran olayın kendisi olmadığı, olayın birey tarafından nasıl yorumlandığı gibi konuların yanı sıra, Türkiye'de son günlerde yaşanan kadın cinayetleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddet gibi olayların da yanlışlığı ve toplumsal bilinçlenme konularına değinildi.

"Öfkeyi boşaltmak zararlıdır"

Şavklı, sunumda öfke ve stres kavramlarının birbirinden farklı kavramlar olduğu gibi birbirini de tetikleyen, bağlantılı olarak işleyen ve benzer belirtileri olan tepkiler olduğundan söz etti. Öfkenin de stresin de tüm duygular gibi normal ve yaşanılması gereken bir duygu olduğundan bahseden Şavklı, bireyi gerilime sokan, stres düzeyini arttıran olayın kendisi olmadığı, olayı nasıl yorumladığı ile ilgili olduğunu söyledi.

Öfkenin yönetimi, öfkenin ifadesi, öfkeyi boşaltmanın yanlış ve tehlikeli olduğu, kızgınlık duygusunun boşaltılmasının kızgınlık, öfke ve saldırganlığı daha çok arttırdığı ve sorunu çözmek için hiçbir yararı olmadığı üzerinde duruldu. Öfkenin taşmasını ise nefes ve gevşeme, düşünceleri değiştirme, daha iyi iletişim gibi yöntemler ile çözmenin mümkün olduğu anlatıldı.

"Amacımız hedef kitlemiz olan personelimizin öfke ve stres kavramlarını tanımlayabilmesi"

Öfkeyi nasıl kontrol altına almak gerektiğini Büyükşehir Belediyesi personeline anlatan Şavklı, "Bu eğitimdeki amacımız hedef kitlemiz olan personelimizin öfke ve stres kavramlarını tanımlayabilmesi. Bunu hayatımızda nasıl kullanabiliriz, nasıl sağlıklı bir şekilde öfke kontrolü sağlayabiliriz, öfkemizi nasıl ifade edebiliriz ve özellikle işimizi yaparken çevremizdeki durumlara karşı bunu nasıl aktarabiliriz, nasıl kontrol altına alabiliriz bunları anlattık" dedi.

"Ülke gündemimizde olan en büyük sorunlardan biri kadına şiddet"

Verdiği eğitimi interaktif bir şekilde gerçekleştiren Şavklı, "Ülke gündemimizde olan en büyük sorunlardan biri kadına şiddet ve kadına karşı tutum da bu eğitim kapsamında, bugünkü temel konularımızdan birisiydi. Bu konu derinlemesine analiz edilerek tartışıldı. Ülke olarak bu bir süreçtir. Bu süreci hep birlikte, el birliğiyle aşacağız. Herkes bu noktada kendisine düşeni yapacak ve biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kendimize düşeni yapmak durumundayız ve personelimize bu konuda eğitim verdik. Onlar da etkin katılım sağladılar. Bu doğrultuda öğrendiklerimizi çevremize aktarabilmeliyiz. Etrafımızdaki tutumları şekillendirebilmeliyiz. Sağlıklı, öfkeyi uygun bir şekilde ifade edebilen, duygu olarak bunu yaşayabilen bir kitle hedefliyoruz" diye konuştu.

"Öfke tüm duygularımız gibi sağlıklı ve insani bir duygudur"

Bu tarz eğitimleri periyodik olarak düzenlediklerini ve amaçlarının yılsonuna kadar bütün personele bu eğitimleri vermek olduğunu aktaran Şavklı, "Öfke tüm duygularımız gibi sağlıklı ve insani bir duygudur. Yaşamamız gerek bir duygudur. Ama saldırganlık bir davranış problemidir. Toplumumuzda en çok hassas nokta aslında bu. Öfke duygusu yaşanılmalıdır ancak saldırganlığa dönüşürse bizim hayatımız için bir sorundur. Saldırganlık bir davranış problemidir. Amacımız öfkeyi saldırganlığa dönüşmeden sağlıklı bir şekilde kontrol etmektir. Toplumumuzda yanlış bilinen gerçeklerden birisi, öfke patlaması geçirdiğinde "bırakın rahatlasın" denilir. Dizilerde örneğin birisi öfkelenir, masayı bir dağıtır, bir iki vazo kırar ve rahatlar. Bunu da örnek alırız ve biz de uygulamaya başlarız. Kesinlikle yanlış bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA