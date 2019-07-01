Belediye sahte hesaplara karşı uyardı

Bingöl Belediyesi, adına sosyal medyada açılan sahte hesaplara karşı vatandaşları uyardı.

Bingöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturmak, belediye ve mevcut yönetimi zan altında bırakmak amacıyla art niyetli çevrelerce açılan sahte hesaplara ilişkin hukuki süreç başlatılımıştur. Vatandaşlarımızın belirtilen resmi hesaplarımız dışında yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA