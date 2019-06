Belediye sokak hayvanlarını bayramda da unutmadı

Karabük Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla mahallere daha önceden yerleştirilen sokak hayvanları beslenme ve su odaklarını doldurarak hayvanları unutmadı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili hayvan haklarına her zaman saygılı olduklarını belirterek, "Sevimli dostlarımızın her türlü yardım ve ihtiyaçlarını giderme konusunda ne hizmet gerekiyorsa yapıyoruz. Onları koruyup kollamak her şeyden önce insanlık görevidir. Bizde bu bayram yine onlar için ekiplerimizle görevdeyiz" dedi.

Kaynak: İHA