Belediye tedbir aldı, su baskınları önlendi

Burhaniye ilçesinde, Belediyenin aldığı tedbir sonucu sel baskınları önlendi. Bir anda bastıran yağmur, çevre ilçelerde hayatı olumsuz etkilerken, Burhaniye de önemli bir hasar yaşanmadı.

AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, etkili yağış sonrasında mahallelerde yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için talimatlar verirken, çalışmaları da yakından takip etti. Öncelikle sıkıntı yaşanan yerlerde çalışma başlatan Uysal, her zaman olduğu gibi vatandaşını yalnız bırakmadı. Yaşamı olumsuz etkileyen yağmur sularının vatandaşa fazla zarar vermemesi için yoğun bir çalışma yaptıklarını anlatan Başkan Uysal, "Son dönemlerde ani ve etkili olan sağanak yağışlar, yurt genelinde olduğu gibi ilçemizde de zaman zaman bazı sıkıntılara neden olmaktadır. Kısa sürede ve mevsim normallerinin çok üzerinde düşen yağış sonrasında etkilenen hemşerilerimizin mağdur olmaması için belediye ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizde etkilenen yerleri yerinde inceledik ve gereken önlemleri, tedbirleri aldık. Yağış dolayısıyla olumsuz etkilenen hemşerilerimizin sorunlarının giderilmesi için elimizden geleni yapacağız " dedi.

Kaynak: İHA