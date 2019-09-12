Belediye vatandaşlara 24 saat hizmet götürüyor

Kilis Belediyesi çeşitli birimleri tarafından vatandaşa 24 saat boyunca hizmet götürüyor.

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, TOKİ kavşağı orta refüj temizlik çalışmalarına devam edilirken, Kilis geneli orta refüjlerin temizleme çalışmalarına ve sulama çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca kurumuş ve çürümüş ağaçlar temizleniyor. İstiklal Caddesi İl Sağlık Müdürlüğü karşısı yürüyüş yolu çevresi çim ekimi için yüklenici firma tesfiye işlerine başladı. Çevre yolu İstiklal caddesi refüj temizliği tamamlandı. Sebze halinin karşısı yeşil alan bitkilendirme çalışması başladı.

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Karataş Caddesi civarı kaldırım tamiratı, yeni kaldırım döşemesi ve asfalt yama çalışmaları devam ediyor.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Kilis geneli tüm çöp ve yer altı çöp konteynerlerinin temizlenmesi ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA