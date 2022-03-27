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  3. Belediyecilik dediğin böyle olur! Savcı Sayan vatandaşa verdiği Razaman'da 2 kilo et sözüyle mest etti! "İmamoğlu'na duyurulur!"

Belediyecilik dediğin böyle olur! Savcı Sayan vatandaşa verdiği Razaman'da 2 kilo et sözüyle mest etti! "İmamoğlu'na duyurulur!"

Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini mest etti. Evine et alamayan halkına et yollayacağı sözünü veren Sayan "İmamoğlu'na duyurulur" sitemlerini beraberinde getirdi.

Belediyecilik dediğin böyle olur! Savcı Sayan vatandaşa verdiği Razaman'da 2 kilo et sözüyle mest etti! "İmamoğlu'na duyurulur!"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabını aktif kullanan siyasiler arasında yer alıyor. Her paylaşımıyla gündeme yön veren Sayan, bu defa Ramazan ayında sofralara dokundu. Sosyal medya hesabından Ağrı'da yaşayan ve evine et alamayan vatandaşlara seslenen Sayan, paylaşımıyla takipçilerini mest etti. Sayan, durumu olmayan ve evine et alamayan ailelere 2 kilo et sözü verdi.

Belediyecilik dediğin böyle olur! Savcı Sayan vatandaşa verdiği Razaman'da 2 kilo et sözüyle mest etti! "İmamoğlu'na duyurulur!"

"AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ HİZMET BELEDİYECİLİĞİDİR"

Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazanda evime et alamıyorum, alacak durumda değilim diyen her aileye günde 2 kilo et bizden.. Yeterki haberimiz olsun.. Daha önce de durumu iyi olmayan öğrencilerimizin YKS sınav başvuru ücretini biz yatırmıştık… AKPARTi belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir.." ifadelerine yer verdi.

Belediyecilik dediğin böyle olur! Savcı Sayan vatandaşa verdiği Razaman'da 2 kilo et sözüyle mest etti! "İmamoğlu'na duyurulur!"

Paylaşımıyla takipçilerinin yüzüne tebessüm konduran Ağrı Belediye Başkanı, "İmamoğlu'na duyurulur" sitemlerini de beraberinde getirdi.

Belediyecilik dediğin böyle olur! Savcı Sayan vatandaşa verdiği Razaman'da 2 kilo et sözüyle mest etti! "İmamoğlu'na duyurulur!"

Bölge Gündem Editör Ekibi
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