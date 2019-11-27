Belediyede işe giren kadın personelin hayatı değişti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde kısa süre önce işe alınan 100 kadın personel, kentte yaşattıkları değişimi kendi hayatlarında da yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda kentin daha güzel, temiz ve estetik hale gelmesi için emek veren kadınlar arasında yer alan Eylem Yılmaz, sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar, sokak ve meydanları güzelleştirmek için özveriyle çalışıyor. Yılmaz, kentini güzelleştirirken, evinin ekmek parasını, çocuklarının da okul harçlığını çıkarıyor. Büyükşehir'de çalışmadan önce uzunca bir süre işsiz olduğunu, evine ve çocuklarına destek olamadığını ifade eden Yılmaz, kaderinin Başkan Seçer'le değiştiğini söyledi. Yılmaz, "Çocuğum benden bir şey istediği zaman yapamıyordum ve kendimi aciz hissediyordum. Çocuklarına bir şey sunamayan, katkıda bulunamayan bir anne profili vardı gözümde. Başkanımız bu profili tamamen sildi. Ona çok teşekkür ediyorum. Çocuğumun yüzüne daha güler yüzle bakabiliyorum. Ben anneyim, o anneliği bana daha güzel bir şekilde tattırdığı için de Başkanımız'a sonsuz teşekkür ediyorum. İşimi severek yapıyorum, saygı duyuyorum, çünkü çocuklarıma ekmek götürüyorum. Sosyal hayatımız daha çok aktif oldu, önceden evdeydim sadece ev işi yapıyordum, sıkıntıdaydım. Şu an farklı insanlar, farklı çevreler görüyoruz. Hem çalışıyorum, hem doğanın tadını çıkarıyorum" dedi.

Eşinin ve kendisinin uzun süren işsizlik yıllarını, umutsuzluğa düşmüşken karşısına çıkan işe alınma sürecinden bahseden Yılmaz, "Büyükşehir Belediyesi'nin işçi alımı olduğunu duydum, internetten araştırıp sayfaya girdim, kadın alımı üzerineydi. Bana bir umut oldu, başvurumu yaptım kısa bir süre sonra bana dönüş yaptılar. Benim için inanılmaz bir sevinçti. Üniversiteye giden bir oğlum var, lise ve ilkokul öğrencisi olan çocuklarım var. Şu ana kadar değişik yerlerde çalıştım ve uzun bir süredir de işsizdim, eşim de aynı şekilde. Evimiz kira olduğu için çok zor bir süreç atlattık" diye konuştu.

Üniversite eğitimi gören çocuğunun da hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Büyükşehir'de işe başladıktan sonra kira sıkıntım geçti. Çocuğumun eğitim harçlığını rahatlıkla verebiliyorum. Kimseden bir şey istemiyoruz, birilerinden bir şey istemek çok zor. Kendi emeğimle, alın terimle bir şeyleri kazandım. Çocuklarıma katkı sunmayı çok benimsedim, umarım böyle devam eder. Kimseye muhtaç olmadan çocuklarımı okutmak en büyük hayalim. Çocuğumun da hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyorum, çok mutluyum" şeklinde konuştu.

İşe girdikten sonra hayatının nasıl değiştiğini de aktaran Yılmaz, "Bu zorlukları çeken sadece ben değilmişim. İşe başladıktan sonra bir sürü arkadaşla tanıştım. Bir sürü Eylem varmış. Benim gibi olup da zor süreçleri atlatan, çocuklarına zor şartlarda katkı sağlayan sadece ben değilmişim. Burada bir sürü Eylem görüyorum ben, arkadaşlarımın gözlerinde, emeklerinde, çalışmalarında" ifadelerin kullandı.

Kaynak: İHA