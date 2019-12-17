Belediyeden kadın girişimcilere destek

Kütahya Belediyesi, sürdürülebilir istihdama katkı sağlamak amacıyla Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği kursu açtı.

Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi'nde yer alan Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi'nde, Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kütahya Belediyesi'nin sürdürülebilir istihdama katkı sağlamak amacıyla kadınların istihdama kazandırılması için düzenlediği Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'nun birinci grup kursiyerlerine yönelik eğitimi başladı.

İkinci grup kursiyerlerin eğitimi ise 6 Ocak 2020 tarihinde başlayacak.

Kaynak: İHA