Belediyeden kar seferberliği

Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler aralıklarla devam eden kar yağışına karşı bütün ekipleri seferber ederken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı her türlü önlemleri alıyor.

Konu ile ilgili bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, etkisini artıran kar yağışları dolayısıyla yollarda karlanma ve buzlanmaları önlemek için kumlama çalışması yaptıklarını ve bu kapsamda da tüm yoların açık olduğunu söyledi.

Akın açıklamasında " İlimizde etkili olan kar yağışı sebebiyle vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için her türlü önlemi almış durumdayız. Özellikle ana arterler olarak ifade edilen mahalle ve hastanelere ulaşım sağlayan, kent merkezi ile çevre yollarına bağlanan ve yoğun kullanılan tüm hatlarda tuzlama çalışması gerçekleştirdik. Çalışmamız kapsamında tüm yollarımız açık durumda olup, ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Tuz ve solüsyon depolarımız tamamen dolu olup 1 Greyder, 1 büyük kepçe, belediyemize ait 5 adet kazıcı- yükleyici araç, 1 kar küreme ve tuzlama aracı, 1 kar küreme aracı ve dışarıdan temin edebileceğimiz 10 adet kazıcı- yükleyici araç ile oluşabilecek tüm olumsuzlara karşı önlem almış durumdayız" dedi.

Kaynak: İHA