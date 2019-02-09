Belediye ucuz sebze meyve satış noktaları nereler? Tanzim satış yerleri nereler?

Sebze meyve fiyatlarındaki yükseliş sonrası belediyeler 'Halk ekmek' gibi 'Halk sebze' satışına başlayacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Belediyelerin satacağı sebze-meyve yerleri herkes için merak konusu oldu. İlk olarak İstanbul ve Ankara'da başlayacak olan uygulama için acil çözüm olarak çadır ve kamyonlarda satışların yapılacağı açıklandı.

TANZİM SATIŞ NOKTALARI NERELER?

Tanzim satış mağazaları için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Önümüzdeki hafta ilk etapta İstanbul’da 50, Ankara’da 30’dan fazla noktada, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız” demişti. Bu açıklamalar üzerine ilgili kuruluşlar acil çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre başlangıçta eski dönemin tanzim satış mağazaları gibi sabit yerler düşünülmüyor. Bunun yerine hemen gelecek haftadan itibaren halka ucuz meyve sebze satışının başlayabilmesi için mobil model üzerinde duruluyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, üretici ya da çiftçiden meyve ve sebze satın alacak. Satın alınan ürünlerin üzerine işçilik maliyeti, yükleme, boşaltma, nakliye gibi masraflar eklenecek. Bu ürünler belediyelerin belirleyeceği tanzim satış yerlerine gönderilerek, vatandaşa sunulacak.

BELEDİYELER NERELERDE SEBZE MEYVE SATACAK?

Edinilen bilgiye göre tanzim satış noktaları bir çok parametreye göre belirlenecek. Yaya trafiğinin yoğun olduğu metro çıkışlarına müsaitlik durumuna göre ya çadır kurulacak ya da kamyonlar yerleştirilecek. Konunun uzmanları kamunun devreye girmesiyle işçilik, kira, vergi gibi maliyetlerin fiyata yansımamasıyla meyve sebzede ucuzluk sağlanacağını belirttiler. Ancak Uzmanlar, bu yöntemin kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm olamayacağını vurguladılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yüksek gıda fiyatlarına tepki göstererek, "Fiyatlar için gerekirse ayar çekeceğiz. Belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satış yapabiliriz." açıklamasının ardından herkes nedir bu tanzim satış demeye başladı. İşte tanzim satış hakkında merak edilen tüm detaylar...

TANZİM SATIŞ NEDİR?

Tanzim kelime anlamıyla düzene koyma, yoluna koyma anlamı taşımaktadır. Tanzim satış ise satıcı fiyatlarının yükselmesini önlemek, bazı malların tüketiciye ulaşmasını sağlamak için belediye veya başka kamu kuruluşları tarafından yapılan satışa denir.

TANZİM SATIŞ YERLERİ NERELER? HANGİ İLLERDE TANZİM SATIŞ OLACAK?

İlk etapta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri tarafından uygulanmaya başlanacak. Özellikle fiyatında regülasyona ihtiyaç duyulan sebze meyvelere öncelik verilecek. Hangi ürünlerin, nerelerde satılacağını büyük şehir belediyeleri duyuracak.

İSTANBUL VE ANKARA TANZİM SATIŞ YERLERİ NERELER?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı belediyelerin düşük fiyatla sebze-meyve satacağı tanzim satış noktalarına ilişkin detaylar belli oldu. Uygulama, gelecek hafta Ankara ve İstanbul'da başlayacak. Belediyeler, üreticinden doğrudan satın aldıkları gıda ürünlerini düşük karla satacak .



Sera yatırımlarına Ziraat Bankası üzerinden destek, büyük şehirlere ise tanzim satış noktaları geliyor. Hükumet, sebze-meyve fiyatlarındaki yükselişe karşı harekete geçti. Buna göre, belediyeler, gelecek haftadan itibaren belirledikleri noktalarda tanzim satış yerleri kuracak. Belediyeler tarafından üretici hallerinden satın alınan meyve ve sebzeler düşük karla satılacak, böylece komisyoncular ve aracılar devre dışı kalacak.

HANGİ İLLERDE TANZİM SATIŞ OLACAK?

İlk etapta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri tarafından uygulanmaya başlanacak. Özellikle fiyatında regülasyona ihtiyaç duyulan sebze meyvelere öncelik verilecek. Hangi ürünlerin, nerelerde satılacağını büyük şehir belediyeleri duyuracak.



TANZİM SATIŞ NE İŞE YARAYACAK?

Tanzim etmek düzene koymayı veya düzen getirmeyi vurgular. Tanzim satmak ise kamu kurumlarının piyasaya müdahale şeklidir. Belediyeler ve halka hizmet amaçlı çalışan kamu kurumlarının halkın iyiliğine piyasaya ucuz ürün sunmasıdır.

TANZİM SATIŞ İLK NEREDE BAŞLADI?

Tanzim satış, Türkiye'de 1973 yılında kurulan Tansa ile başlamıştır. İzmir'de kurulan Tansa o yıllarda tüketicilere ucuz et ve kömür sağlamak hedefiyle yola çıkmıştı. Tansa, 1976 yılında "Tanzim Satışlar Müdürlüğü" çatısı altında ilk mağazasını açtı. 1986'ya gelindiğinde mağaza sayısı 12'ye ulaştı.

TANSA-TANSAŞ-MİGROS DÖNÜŞÜMÜ

Yaşanan gelişmeler üzerine 15 Aralık 1986'da Tansaş İzmir Büyükşehir Belediyesi İç ve Dış Ticaret A.Ş. kuruldu. 1996 yılında belediyeye ait hisselerin yüzde 32,98'i halka açıldı. 1999 yılına gelindiğinde şirketin hisselerinin büyük bölümü Doğuş Grubuna geçti. 2002 yılında hizmet kalitesini yükseltmek isteyen Tansaş Macrocenter'ı kendi bünyesine kattı. 3 Ağustos 2006 yılında Tansaş ve Migros birleşti. Firma ticaret hayatına Migros adı altında devam ediyor.