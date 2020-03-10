Belediyenin kadın çalışanları yemekte buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın eşi Hürmet Kılınç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye bünyesinde çalışan kadın personeller ile yemekte buluştu.

Hürmet Kılınç, Muhtarlık İşleri Müdürü Aysun Hallaç ile birlikte, belediyede çalışan kadın personellerle buluşarak onların kadınlar gününü kutladı.

Özel bir restaurantta gerçekleştirilen organizasyonda kadın personellerle tek tek sohbet eden Hürmet Kılınç, onların sorun ve sıkıntılarını da dinlemeyi ihmal etmedi.

Kaynak: İHA