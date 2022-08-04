Belediyenin temizlik işçilerinden çöp torbalı protesto! Belediye binasının içini çöplerle doldurdular!

Meksika'da bir belediye, işçilerin çöplerini belediye çöplüğüne atmalarını yasaklaması nedeniyle çöp torbalı protestoya uğradı. Temizlik işçileri, belediye binasını çöplerle doldurarak yetkililerin taleplerini karşılamaları için direndi. Protesto amacına ulaşamadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Meksika'da temizlik işçisi olarak çalışan eyalet yerlileri, şehir yönetimini protesto etmek için belediye binasının içini ve çevresini çöplerle doldurdu. Belediyeye bağlanan yolları da çöp kamyonlarıyla trafiğe kapatan işçiler, belediyenin, topladıkları çöpleri belediye çöplüğüne atmalarını yasaklamaları nedeniyle başlatmış oldukları protestolarına uzun bir süre devam etti.

Belediyenin temizlik işçilerinden çöp torbalı protesto! Belediye binasının içini çöplerle doldurdular!

"ATACAK YER KALMADIĞI İÇİN BİNAYA ATTIK"

Seferber olarak uğradıklarını düşündükleri haksızlık için mücadele eden temizlik işçileri, belediyenin yasaklaması nedeniyle çöp atacak yerin olmadığını, bu nedenle çöpleri belediye binasına attıklarını söyledi. Ayrıca işçiler, taleplerine herhangi bir dönüş olmadığı takdirde direnişlerine devam edeceklerini ifade etti.

Belediye yetkilileri de ortak bir açıklama yayınlayarak, işçilerin isteklerini sağlayacak durumda olmadıklarını ve yaptıkları bu eylemin halk sağlığını tehdit ettiğini ifade ederek devam ettikleri takdirde hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.

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