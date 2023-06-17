Belediyeye en az 19 bin TL maaşla çalışacak personeller alınacak! Duyuru yapıldı: Bu kadrolarda yer açıldı

Yeni iş ilanlarında çeşitli belediyelerdeki pozisyonlar da yer alıyor. Zabıta memuru, itfaiye eri, düz memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi işlerde çalışarak aylık ortalama 19 bin TL ile 25 bin TL arasında gelir elde edebilirsiniz. Başvurular devam ediyor.

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Belediyeye en az 19 bin TL maaşla çalışacak personeller alınacak! Duyuru yapıldı: Bu kadrolarda yer açıldı

Yerel seçim süreci, genel seçimlerin tamamlanmasının ardından başlar ve 31 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerle belediye yönetimleri yeniden şekillenecektir.

Belediyeler, yerel seçimler öncesinde personel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iş ilanları yayınlamaktadır. Farklı pozisyonlarda çalışacak personel aranmaktadır ve başvurular kabul edilmektedir. Bazı pozisyonlarda KPSS sınavı sonuçları talep edilebilirken, bazılarında belirli bir meslek veya bölümden mezun olma şartı aranabilir.
iş

Belediyelerin bilgilendirmelerine göre, bazı illerde ikamet şartı olmaksızın memur alımlarının başladığı ifade edilmektedir. Bu alımlarda KPSS puanının dikkate alınacağı ve çeşitli kadroların talep edildiği belirtilmektedir. Zabıta memuru, itfaiye eri, düz memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, tekniker/teknisyen, mühendis, mimar, şehir plancısı, muhasebeci, bilgisayar işletmeni ve şoför gibi çeşitli pozisyonlar için başvurular kabul edilmektedir.

Yerel seçimlere yaklaşılmasıyla birlikte belediyeler, personel alım sürecini hızlandırmakta ve adaylara fırsatlar sunmaktadır. Adaylar, ilgili belediyelerin yayınladığı ilanları takip ederek başvuru şartlarını ve son tarihleri öğrenebilirler.

Ayrıca, belirtmek gerekir ki bu pozisyonlarda çalışacak personelin maaşları genellikle 19 bin ila 25 bin TL arasında değişmektedir. Ancak, maaşlar kişinin deneyimine, görevin niteliğine ve belediyenin bütçesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

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