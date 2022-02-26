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Belemir ne demek, TDK'ya göre Belemir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Belemir kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Belemir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Belemir nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Belemir kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Belemir ne demek, TDK'ya göre Belemir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Belemir ne demek? Belemir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi belemir kelimesi. Peki belemir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre belemir nedir, belemir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BELEMİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Belemir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre belemir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mavikantaron

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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