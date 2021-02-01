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  3. Belemir Temizsoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Belemir'in son halleri

Belemir Temizsoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Belemir'in son halleri

Bir zamanlar ekranlara damgasını vuran diziCennet Mahallesi'nde Ayşe karakterine can veren Belemir Temizsoy , yeni haliyle herkesi şaşırttı. Büyük değişimin ardından Temizsoy, araştırma konusu edildi. Peki Belemir Temizsoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

Belemir Temizsoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Belemir'in son halleri

2004 – 2007 yılları arasında Show TV'de yayınlanan ve yayından kalktıktan sonra da tekrarları ciddi reyting alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si son halleriyle görenleri büyüledi. Dizide Pembe karakterinin kızı Ayşe'ye hayat veren Belemir Temizsoy yeni hali ile merak konusu oldu. Peki Belemir Temizsoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

BELEMİR TEMİZSOY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Belemir Temizsoy, 1996 Yılı İstanbul doğumludur. Küçük yaşta Çiçek Taksi dizisinde 3 sezon çocuk oyuncu olarak yer almıştır. 24 yaşındaki Temizsoy'u daha çok Cennet Mahallesi'nde Pembe'nin kızı (Ayşe) olarak beş sezon boyunca aldığı rolden tanıyoruz. 

Belemir Temizsoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Belemir'in son halleri

Belemir Temizsoy, Beyoğlu Belediye Tiyatro'sunda da bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından, ayrıca tiyatronun duayen isimlerinden olan Müjdat Gezen'in önerisiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro ve Bale eğitimi görmüştür. Temizsoy, şu sıralar YouTube kanalıyla ilgileniyor ve sosyal medyada bol bol paylaşım yapıyor.

İşte Belemir'in son halleri...

Belemir Temizsoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Belemir'in son halleri

Belemir Temizsoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Belemir'in son halleri

Belemir Temizsoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Belemir'in son halleri

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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