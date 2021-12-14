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Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel evinin önünde kanlar içinde ölü bulundu! "Yüzümü yıkayıp geleceğim" demişti

Yeşilçam yıldızı Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu Aydın Birsel, Bursa'daki evinin kapısının önünde ölü bulundu.

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel evinin önünde kanlar içinde ölü bulundu! "Yüzümü yıkayıp geleceğim" demişti

Saat 09.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda sitenin önünde düşüp ağzından ve burnundan yaralanan Aydın Birsel, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Birsel'e müdahale etti.

HASTANEYE GİTMEDİ

Burnuna tampon yapan sağlıkçıların hastaneye gitme talebini kabul etmeyen Aydın Birsel, daha sonra Mudanya'ya gitmek için taksi çağırdı. Taksiye bineceği sırada burnu tekrar kanayan Birsel, sürücüye yüzünü yıkayıp geleceğini belirterek evine çıktı.

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel evinin önünde kanlar içinde ölü bulundu! Yüzümü yıkayıp geleceğim demişt

KAPI ÖNÜNDE BULUNDU

Birsel'i dairesinin önünde yerde kanlar içinde yatarken gören apartmandakiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Aydın Birsel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel evinin önünde kanlar içinde ölü bulundu! Yüzümü yıkayıp geleceğim demiştBelgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel evinin önünde kanlar içinde ölü bulundu! Yüzümü yıkayıp geleceğim demişt

{TITLE_STRIP}Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Aydın Birsel'in biyografisi...

 

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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