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Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Aydın Birsel'in biyografisi...

Yeşilçam efsanesi Belgin Doruk'un oğlu, Aydın Birsel'in evinde ölü bulunduğuna dair çıkan haberlerin hemen ardından Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? soruları merak konusu oldu. İşte, Aydın Birsel'in biyografisi...

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Aydın Birsel'in biyografisi...

Yeşilçam sinemasının akıllara kazınan isimlerinden Belgin Doruk'un oğlu, Aydın Birsel, Bursa'da yaşadığı evinde ölü bulundu. Korkunç haberi alan vatandaşlar arama motorlarında "Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? soru başlıklarına yanıt aramaya başladı. Peki, Aydın Birsel kimdir? İşte, Aydın Birsel'in biyografisi...

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Aydın Birsel'in biyografisi...

BELGİN DORUK'UN OĞLU AYDIN BİRSEL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, AYDIN BİRSEL'İN BİYOGRAFİSİ...

Aydın Birsel, 1967 yılında İstanbul'un Bebek semtinde dünyaya geldi. 54 yaşında olan Birsel, lise eğitimini Özel Eseniş Lisesi'nde tamamladı. Rusça ve İngilizce bilen Aydın Birsel, Yeşilçam'ın efsane ismi Belgin Doruk'un öz oğludur. 

14 Aralık 2021 tarihinde Bursa'da yaşadığı evinde ölü bulunmuştur.

Birsel'in  Mudanya'ya gitmek için bir taksi çağırdığı, taksiye binerken burnunun kanaması üzerine eve geri döndüğü, bu sırada apartmanın içinde düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.

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