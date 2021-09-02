Belgrad ormanı açık mı, kapalı mı? Belgrad ormanı giriş yasak mı? Kemerburgaz, Aydos Ormanlarında piknik, mangal yasak mı? soruları İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın ardından internette vatandaşlar tarafından çokça aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

BELGRAD ORMANI AÇIK MI, KAPALI MI? BELGRAD ORMANI GİRİŞ YASAK MI?

Geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınlarından dolayı İstanbul Valiliği tarafından ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklanıp süresi uzatılmıştı. Alınan bu kararın ardından internette çokça aratılan Belgrad Ormanı'nın da akıbeti belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Belgrad Ormanı'na giriş yasağı 30 Eylül'e kadar devam edecek. Yani bu bağlamda Belgrad Ormanı 30 Eylül'e kadar ziyarete kapalı olacak.

KEMERBURGAZ, AYDOS ORMANLARINDA PİKNİK, MANGAL YASAK MI?

İstanbul'un diğer iki büyük ormanı olan Kemerburgaz ve Aydos ormanları ile ilgili de İstanbul Valiliği tarafından yayınlanan kararlar kapsamında giriş ve çıkışlarda 30 Eylül'e kadar yasak getirildi. Piknik ve mangal yasak olup olmadığıyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise;

''İlimizdeki ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver vb. ateş yakmak yasaktır.

Yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında piknik yapmak serbest ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü vb. kullanmak yasaktır'' ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU ORMANLARA GİRMEK YASAK MI?

İstanbul'da ormana giriş yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24:00'e kadar uzatıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada "Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce;

6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Alınan kararlar doğrultusunda; ilimiz sınırları dâhilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.

Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz." denildi.

ORMAN YASAKLARI HANGİ İLDE NE ZAMAN BİTİYOR?

Ege ve Akdeniz kıyıları başta olmak üzere pek çok bölgede yaşanan orman yangınlarının ardından, ülke genelinde ormanlara girişler yasaklandı. Belirtilen tarihlerin sonuna yaklaşılırken bazı illerde yasakların uzatılmasına karar verildi. Güncel verilere göre orman yasağı bulunan iller şu şekilde:

Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan yangının ardından Balıkesir Valiliği ormanlara giriş yasağının 1 Ekim'e kadar uzatılmasına karar verdi. Bununla birlikte ormanların çevresinde drone ve benzeri hava araçlarının uçurulması da süresiz olarak yasaklandı.

Isparta: 5 Ağustos'a kadar

Çorum: 30 Ağustos'a kadar

Edirne, Kahramanmaraş, Kırklareli, Gümüşhane, Tekirdağ, Kırıkkale, Şanlıurfa, Muş, Kars, Tunceli, Batman, Bursa, Çanakkale: 31 Ağustos'a kadar

Bilecik: 1 Eylül'e kadar

Çankırı, Niğde: 15 Eylül'e kadar

İstanbul, Uşak, Kilis, Tokat, Eskişehir, Elazığ, Aksaray, Konya: 30 Eylül'e kadar

Hatay, Balıkesir, Denizli: 31 Ekim'e kadar