Belgrad Ormanları’na atlı koruma

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, pilot uygulama olarak İstanbul Belgrad Ormanları'nda "Atlı Orman Koruma" uygulamasını hayata geçirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Pilot atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları da başlatacağız" dedi.

Orman teşkilatının kurulduğu ilk dönemlerde, ormanları kanun dışı faaliyetlerden atlı koruma ekipleri korumaktaydı. Bu ilk dönemdeki atlı ekiplerin kıyafetleri günümüz şartlarına göre modernize edilerek atlı korumalar tekrar ormanları kanun dışı faaliyetlere karşı korumaya başladı.

Atlı koruma ekiplerinin pilot uygulaması ise İstanbul'da Belgrad Ormanları'nda başladı. Atlı koruma ekipleri özellikle orman içerisinde yer alan mesire yerlerinde görev yapacak. Atlı koruma ekibinde görev alan orman muhafaza memurlarının bir ay süren at biniciliği eğitimi Emniyet Genel Müdürlüğü at biniciliği eğitmenleri tarafından verildi. Eğitim sonunda atlı koruma ekibi memurlarına at biniciliği sertifikaları verildi.

Hafta sonları görev yapacaklar

Pilot uygulama kapsamında görev yapacak atlı korumaların Belgrad Ormanları'nda 4 at ve 6 orman muhafaza memurundan oluştuğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu ekipler Mart - Eylül ayları arası hafta sonları görev yapacaklar. Pilot atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları da başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Pakdemirli, orman muhafaza memurlarından oluşan atlı koruma ekiplerinin ormanları kanun dışı faaliyetlere karşı korumada kullanılmasının, orman teşkilatının kamuoyunda tanıtımına olumlu katkı sağlayacağını da söyledi.

Kaynak: İHA