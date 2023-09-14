Belgrad-Priştine Diyalog toplantısı başarısızlıkla sonuçlandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile birlikte katıldığı AB arabuluculuğundaki Belgrad-Priştine Diyalog toplantısının başarısızla sonuçlandığını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Belgrad-Priştine Diyalog toplantısı başarısızlıkla sonuçlandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile birlikte katıldığı AB arabuluculuğundaki Belgrad-Priştine Diyalog toplantısının başarısızla sonuçlandığını söyledi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda sürdürülen Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Kosova'nın kuzeyinde artan gerginlik nedeniyle en son 22 Haziran tarihinde bir araya gelen Kosovalı ve Sırp liderlerin görüşmesinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak da yer aldı.

AB temsilcileri, 3'lü görüşme öncesi Vucic liderliğindeki Sırp heyeti ve Kurti liderliğindeki Kosova heyeti ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

"Kosova, uzlaşma teklifini reddetti"

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vucic, görüşmenin normalleşme için bir yol bulma konusunda başarısızlıkla sonuçlandığını ve Priştine'nin AB'nin uzlaşma teklifini kabul etmediğini söyledi. Sırbistan'ın AB'nin uzlaşma teklifini kabul ettiğini ancak Kurti'nin reddetmesi nedeniyle toplantının sona erdiğini kaydeden Vucic, "Uzlaşma, ilk olarak Sırp Belediyeler Birliği'ne ilişkin sürecin güvenilir olup olmadığının belirlenmesini ve ardından yükümlülüklerimizin neler olduğunu görmemizi öngörüyordu. Karşı taraf bunu kabul etmedi" dedi.

Tartışmalı belediye seçimleri

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik, nisan ayında Sırpların yoğun olarak yaşadığı belediyelerde yapılan yerel seçimlerin Sırp partileri tarafından boykot edilmesiyle başlamıştı. Boykot sonucu Sırp nüfusun yoğun olduğu belediyelerde Kosovalı Arnavut adaylar seçilmiş, ardından protestolar ve şiddet olayları yaşanmıştı. Mayıs ayında yaşanan olaylarda NATO'nun Kosova Barış Gücü KFOR mensubu askerler de yaralanmıştı. Avrupa Birliği, yaşanan olaylardan Kosova hükümetini sorumlu tutmuş, ülkenin kuzeyindeki polis varlığını azaltma, yeniden seçime gitme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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