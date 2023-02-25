Belhadj Chekal Affari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belhadj Chekal Affari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belhadj Chekal Affari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belhadj Chekal Affari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belhadj Chekal Affari 5 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belhadj Chekal Affari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 12 MANagement yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Belhadj Chekal Affari'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Belhadj Chekal Affari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belhadj Chekal Affari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Belhadj Chekal Affari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belhadj Chekal Affari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında CS Constantine

Belhadj Chekal Affari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belhadj Chekal Affari şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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