Belhanda haberleri: Younes Belhanda röportajda ne dedi? Sözleşmesi neden feshedildi?

Galatasaray'da inişli çıkışlı performansı ve çoğu zaman disiplinsiz tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Faslı oyuncusu Younes Belhanda'nın Demir Grup Sivasspor maçının ardından Türk Telekom Stadyumu'nun kötü zemini nedeniyle Galatasaray yönetimini ve yöneticileri eleştirdi.

YOUNES BELHANDA RÖPORTAJDA NE DEDİ?

Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

''Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz ve buradaki saha zeminine bir çare bulunması lazım. Bu şekilde istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Koşulları görüyorsunuz, sahanın daha iyi olması lazım. Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor. Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek.''

Galtasaray Kulübü, Belhanda'nın açıklamalarını da yayımladı.

Muhabir: Bugün saha oyununu biraz etkiledi mi? Hem Belhanda hem de Galatasaray takımına?

Belhanda, “Elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasarayız. Normal olarak Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter’da, Instagram’da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya’da antrenman yapıyoruz. Ve Florya’daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil.” diye konuştu.

BELHANDA'NIN SÖZLEŞMESİ NEDEN FESHEDİLDİ?

Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi kulübün imajına, Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunması nedeniyle feshedildi.