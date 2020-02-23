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Belhanda'dan 'Fener ağlama' işareti

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, 3-1'lik Fenerbahçe derbisi galibiyetinin ardından stattan çıkarken ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

Belhanda'dan 'Fener ağlama' işareti

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, 3-1'lik Fenerbahçe derbisi galibiyetinin ardından stattan çıkarken ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Mücadelede kırmızı kart gören Belhanda mixzone alanından çıkarken basın mensuplarına dönerek eli ve gözünü kullanarak "Fener ağlama" anlamına gelen işarette bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Belhanda'nın "Fener ağlama" hareketi yapışı

Kaynak: DHA




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