Beliğ ne demek, TDK'ya göre Beliğ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Beliğ ne demek? Beliğ TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi beliğ kelimesi. Peki beliğ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre beliğ nedir, beliğ kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BELİĞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Beliğ kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Beliğ kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre beliğ kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belagati olan, belagatli

- Anlaşılır



BELİĞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çeşmeden sökülmüş o kitabenin yeri kendisinden daha beliğ bir şekilde hafızamda kaldı.

