Belik ne demek, TDK'ya göre Belik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Belik ne demek? Belik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi belik kelimesi. Peki belik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre belik nedir, belik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BELİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Belik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre belik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saç örgüsü

