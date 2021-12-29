2022 Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910319Mamografi ne demek, TDK'ya göre Mamografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1048902682022 Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810829Belik ne demek, TDK'ya göre Belik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1042101742022 Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510359İtap ne demek, TDK'ya göre İtap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1030104072022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205411015
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Belik ne demek, TDK'ya göre Belik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Belik ne demek, TDK'ya göre Belik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Belik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Belik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Belik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Belik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Belik ne demek, TDK'ya göre Belik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Belik ne demek? Belik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi belik kelimesi. Peki belik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre belik nedir, belik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BELİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Belik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre belik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saç örgüsü

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT