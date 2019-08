Belinda Peregrin kimdir? Can Yaman ile Belinda Peregrin sevgili mi? | Belinda Peregrin Instagram

Belinda Peregrin kimdir? Can Yaman ile Belinda Peregrin sevgili mi? Belinda Peregrin kimdir? bu soru internette araştırılmaya başlandı. Can Yaman'ın geçtiğimiz günlerde İtalya’ya gitmesi ardından da önceki gün Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Peregrin ile sosyal medyada takipleşmeye başlaması, aşk dedikodularını da beraberinde getirdi. Peki Can Yaman ile Belinda Peregrin sevgili mi? Detaylar haberimizde...

Belinda Peregrin ile Can Yaman'ın sosyal medyada takipleşmeye başlaması, aşk dedikodularına yol açtı. Bu durum Peregrin hakkında internette arama yapılmasına da sebep olduı. Peki Can Yaman ile Belinda Peregrin sevgili mi? Ayrıntılar haberimizde... BELİNDA PEREGRİN KİMDİR? CAN YAMAN İLE BELİNDA PEREGRİN SEVGİLİ Mİ? Belinda Peregrin İspanyol doğumlu Meksikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktris. 2000 yılında,a Aventuras en el tiempo (2001) ve Cómplices Al Rescate (2002) 'de rol aldı . Takvim'in haberine göre; Son dönemde yıldızı iyice parlayan Can Yaman, aşk hayatında gaza bastı. Eski rol arkadaşı Demet Özdemir'le aşk yaşadığı iddiasıyla uzun süre manşetlerden düşmeyen yakışıklı oyuncu, her defasında bu ilişki hakkında konuşmaktan kaçınmıştı. CAN YAMAN İLE BELİNDA PEREGRİN INSTAGRAM'DA YAKINLAŞTI İkilinin Marmaris tatili ise kafaları karıştırmıştı. Bu kaçamak, aşk iddiasını kuvvetlendirse de Yaman, sağ gösterip sol vurdu. 29 yaşındaki oyuncu, önceki gün İspanyol doğumlu Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Belinda Peregrin ile sosyal medyada takipleşmeye başladı. İkilinin Instagram'daki yakınlaşması ise gözden kaçmadı. TEK TÜRK CAN YAMAN! 5 milyondan fazla takipçisi olan ve 341 kişiyi takip eden yakışıklı oyuncunun Peregrin'i sosyal medyada yakın markaja alması "Yaman çapkın işbaşında" yorumu yaptırdı. Belinda Peregrin'in de Instagram'da takip ettiği 136 kişiden tek Türk'ün Can Yaman olması dikkat çekti. İkilinin Yaman'ın geçtiğimiz günlerdeki İtalya gezisinde tanışıp samimiyeti ilerlettiği iddia ediliyor... AŞK STRATEJİSİ! Aşk iddiasına sessiz kalan Özdemir'le Yaman'ın geçen sezon final yapan dizilerinin reklamı için bu stratejiye başvurduğu konuşuluyor.. Etiketler : Belinda Peregrin, kimdir, can yaman, aşk, sevgili