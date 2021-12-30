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Belit ne demek, TDK'ya göre Belit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Belit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Belit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Belit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Belit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Belit ne demek, TDK'ya göre Belit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Belit ne demek? Belit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi belit kelimesi. Peki belit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre belit nedir, belit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BELİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Belit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre belit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom

BELİT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- `Tüm, parçaların her birinden büyüktür` sözü bir belittir.

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