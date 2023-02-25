Belkacem Brahimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belkacem Brahimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belkacem Brahimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belkacem Brahimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belkacem Brahimi 20 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da براهمي بلقاسم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belkacem Brahimi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Belkacem Brahimi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 27 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Belkacem Brahimi'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Belkacem Brahimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belkacem Brahimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Belkacem Brahimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belkacem Brahimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında A Bou Saâda

1 Temmuz 2017 yılında NA Hussein Dey

1 Temmuz 2019 yılında MC Alger

27 Eylül 2021 yılında ES Sétif

Belkacem Brahimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belkacem Brahimi şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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