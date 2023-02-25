Belkacem Yadaden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belkacem Yadaden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belkacem Yadaden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belkacem Yadaden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belkacem Yadaden 25 Ocak 1995 tarihinde Tizi Ouzou şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belkacem Yadaden Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 19 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Belkacem Yadaden'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Belkacem Yadaden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belkacem Yadaden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Belkacem Yadaden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belkacem Yadaden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Chelghoum Laïd

19 Eylül 2021 yılında MC Oran

Belkacem Yadaden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belkacem Yadaden şuan MC Oran takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.