Ekranların sevilen sabah kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olan Yeşilçam'ın efsane ismi Belkıs Özener, izleyici araştırılmaya başlandı. Peki Belkıs Özener kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? İşte ayrıntılar...

BELKIS ÖZENER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Özener, 28 Mart 1940 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Babası Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni annesi Fatma Hanım'ın üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Asıl adı Belkıs Özyenginer'dir. Ses sanatçısı Gönül Yazar ablasıdır. Anne babası o 2 yaşında iken boşanmıştır. Ablası Belma annesine, Gönül ablası da babasına verilince, Belkıs da iki teyzesinin yanında büyüdü.

1952 yılında Gönül Yazar ilk evliliğini yapınca onun yanında Ankara’ya gitti.1954 yılında ablası boşanınca onunla beraber İstanbul’a yerleşti. Beyoğlu Balo Sokak'taki Madam Anna'nın evinde geçirdikleri günleri hiç unutmadığını belirtirken ablası Gönül Yazar'ın o yıllarda şarkıcılığa başladığını söyler.

Belkıs Özener 1955 yılında İstanbul'da yapılan bir ses yarışmasında birinci oldu. O yılların ünlü gazinolarından biri olan Beyaz Park'ın sahnesinde ödülünü aldı.Zeki Duygulu, Radife Erten, Selahattin Pınar ve Alaeddin Yavaşca'dan Türk Sanat Müziği dersleri alarak şarkıcılığa başladı. Daha sonra sahnelerden kopup filmlerde çeşitli oyuncuların yerine şarkı söylemeyi tercih etti.

Belkıs Özener, Türk Sanat Müziği sanatçısı ablası Gönül Yazar'ın aksine çok fazla sahne çalışması yapmayıp daha çok Yeşilçam filmlerinde Türkan Şoray,Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi sinema yıldızların yerine şarkıları seslendirmiştir. Siyah beyaz seyrettiğimiz Türkan Şoray'lı, Filiz Akın'lı, Hülya Koçyiğit'li filmlerde dinlediğimiz şarkıları hep Belkıs Özener seslendirmiştir.

300 kadar filmde yıldızlara sesini verdi ancak hiç ummadığı bir olay onu sinemadan soğuttu. İşte o olayı şöyle anlatır Belkıs Özener: "Civciv Çıkacak, Kuş Çıkacak" adlı filmde Mine Mutlu'yu seslendirmiştim. Fakat bunun bir seks filmi olduğunu bilmiyordum. Ve o günden sonra bir daha sesimi kimseye vermedim."

EVLİ Mİ?

Belkıs Özener, henüz 16 yaşındayken Tepebaşı'nda ilk defa sahneye çıkar. 1956 yılında 16 yaşında iken bir iş adamı olan Rauf Köksalan ile evlendi ve Benek, Bengü ve Barkın adlarında üç çocuğu oldu. Eşi ölene kadar 27 yıl evli kaldı.

ÖDÜLLERİ

2004 - Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali- dublaj sanatçısı onur ödülü

2006 - 43.Antalya Altın Portakal Film Festivali onur ödülü

2016 - İstanbul Flaş Gazetesi Onur Ödülü

BELKIS ÖZENER'İN SESLENDİRDİĞİ PARÇALAR

1978 - Tatlı Nigar (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1978 - Cevriyem (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1978 - Avanak Apti (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1975 - Civciv Çıkacak, Kuş Çıkacak (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1974 - Şenlik Var / Bal Kız (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1973 - İki Süngü Arasında (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1973 - Güllü Geliyor Güllü (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1972 - Şehvet Kurbanı (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1972 - Çile (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1972 - Suçlu (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1972 - Paprika Gaddarın Aşkı (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1972 - O Ağacın Altında (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1972 - Kahbe / Bir Kız Böyle Düştü (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1972 - Evlat (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1972 - Aynı Yolun Yolcusu (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - İki Ruhlu Kadın (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - Üvey Ana (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - Yarın Ağlayacağım (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - Unutulan Kadın (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - Solan Bir Yaprak Gibi (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - Sezercik Yavrum Benim (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - Senede Bir Gün (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - Rüzgar Murat (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - Melek Mi Şeytan Mı? / Asrın Ka... (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - Mavi Eşarp (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - Keloğlan Ve Yedi Cüceler (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - Gelin Çiçeği (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - Emine (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - Bütün Anneler Melektir (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - Beyoğlu Güzeli (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - Ateş Parçası (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - Ah Bir Zengin Olsam (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1971 - Afacan Küçük Serseri (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1970 - Tatlı Hayal (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1970 - Sosyete Şakir (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1970 - Saadet Güneşi (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1970 - Mazi Kalbimde Yaradır (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1970 - Kıskanırım Seni (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1970 - Kara Gözlüm (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1970 - Kara Dutum (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1970 - Herkesin Sevgilisi (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1970 - Güller Ve Dikenler (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1970 - Fıstık Gibi (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1970 - Fadime (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1970 - Bülbül Yuvası (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1970 - Buğulu Gözler (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1970 - Birleşen Yollar (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1970 - Ağlayan Melek (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1970 - Arkadaşlık Öldü mü? (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1969 - Yaşamak Ne Güzel Şey (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1969 - Uykusuz Geceler (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1969 - Turist Ömer Arabistan'da (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1969 - Sevdiğim Adam (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1969 - Seninle Düştüm Dile (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1969 - Sana Dönmeyeceğim (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1969 - Muhabbet Kuşu (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1969 - Menekşe Gözler (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1969 - Mazimdeki Kadın (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1969 - Kızım Ve Ben (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1969 - Kızıl Vazo (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1969 - Kölen Olayım (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1969 - Karlı Dağdaki Ateş (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1969 - Fosforlu Cevriyem (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1969 - Buruk Acı (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1969 - Boş Çerçeve (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1969 - Aşk Mabudesi (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1968 - Yalan Yıllar (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1968 - Sevemez Kimse Seni (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1968 - Sabah Yıldızı (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1968 - Kader Böyle İstedi (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1968 - Dünyanın En Güzel Kadını (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1968 - Benim De Kalbim Var (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1968 - Aşk Eski Bir Yalan (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1968 - Ağla Gözlerim (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1968 - Ayşem (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1968 - Artık Sevmeyeceğim (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1967 - Sinekli Bakkal (Şarkılar) (Sinema Filmi)

1962 - Sokak Kızı (Şarkılar) (Sinema Filmi)