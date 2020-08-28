Ünlü model Bella Hadid yıllardır mücadele ettiği, Lyme hastalığı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Hadid 14 yaşından beri bu hastalıkla yaşadığı ve 18 yaşına bastığında semptomları daha agresif şekilde hissetmeye başladığını dile getirdi. Hadid'in bu açıklamaları sevenlerini de oldukça üzdü.

Bella Hadid, Lyme hastalığı hakkındaki semptomları hakkında bilgi verdi;

Hadid, baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk ve ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet de dahil olmak üzere karşılaştığı yaklaşık 30 yaygın semptom yaşadığını belirtti. Yaşadığı diğer semptomların ise anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz yeme, eklem ağrısı ve kilo alımı ve kaybı olarak açıkladı.

Hadid, "Her gün istisnasız bu semptomların 10 tanesini yaşıyorum. Muhtemelen 14 yaşımdan beri böyle ama 18 yaşıma bastığımda semptomları daha agresif şekilde hissetmeye başladım." dedi. Ünlü model sözlerini, "Şu anda bildiğim şey her günü olduğu gibi alıp elimden gelenin en iyisini yapmak." şeklinde sürdürdü.

LYME NEDİR?

Borrelia burgdorferi spiroket bakterisinden kaynaklanan ve “İçimizdeki sessiz katil” olarak da nitelendirilen hastalık; kalp krizi, şizofreni, bipolar bozukluk, beyin tümörü, bazı kanser türleri, otizm, huzursuz bacak sendromu, ürtiker, haşimato tiroidi, Alzheimer, Parkinson, MS, ALS gibi kas hastalıkları ile çölyak gibi pek çok hastalığı taklit ediyor.

Bu nedenle Lyme hastaları genelde taklit ettiği diğer hastalıkların tanısı ile yaşamak durumunda kalıyor. Geçmişte hastalığın sadece kenelerle yayıldığı düşünülürken günümüzde kan emen birçok canlı (bit, pire, sivrisinek, tahtakurusu, at sineği vb) ile ilerlediği anlaşılıyor. Bunun dışında kedi köpek gibi evcil hayvanların salya ve idrar sıvılarından da insanlara bulaştığı biliniyor. Hamilelik döneminde anneden bebeğe kan ve organ nakli yoluyla geçmesi de hastalıkla ilgili bilinmesi gereken önemli bir özellik olarak görülüyor.

LYME HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Hastalığın 3 evresi vardır. Bunlar:

1. Evre : Hastalık henüz vücuda yayılmamıştır.

2. Evre: Hastalık vücuda yayılmaya başlamıştır.

3. Evre: Hastalık tüm vücuda yayılmıştır.

Lyme hastalığının 1. evresinin belirtileri bakteriyi kaptıktan günler ya da haftalar sonra görülür. Bu belirtiler nezlenin belirtilerine çok benzerdir:

– Üşümeli titreme

– Ateş

– Genel bir halsizlik

– Baş ağrısı

– Eklemlerde ağrı

– Kas ağrısı

– Sertleşmiş boyun

Ayrıca kene ısırığının olduğu bölgede düz ya da hafif şişkin kızarıklık görülebilir. Bu bölgenin merkezinde ise temiz bir alan bulunur. Bu kızarıklığa eritema migrans adı verilir ve tedavi edilmezse en az 4 hafta sürer.

Belirtiler gidip gelebilir fakat hastalığa müdahale edilmezse beyne, kalbe ve eklemlere yayılabilir.

Prof. Dr. Önder Ergönül: MS, ALS, Otizm gibi hastalıklar Lyme ile ilişkilendirilerek hastalar kandırılıyor

Prof. Dr. Önder Ergönül: MS, ALS, Otizm gibi hastalıklar Lyme ile ilişkilendirilerek hastalar kandırılıyor

Lyme hastalığının 2. evresinin belirtileri kene ısırmasından birkaç hafta ya da ay sonra ortaya çıkabilir. Bu belirtiler şunlardır:

– Kızarıklık bölgesinde uyuşma ve ağrı

– Yüz kaslarında paraliz ya da zayıflık

– Kalp çarpıntıları

– Göğüs bölgesinde ağrı

– Nefes darlığı

Lyme hastalığının 3. evresinin belirtileri ise enfeksiyondan aylar ya da yıllar sonra ortaya çıkabilir. En önemli belirtiler kas ve eklem ağrılarıdır. Diğer belirtiler şunlardır:



– Kas hareketlerinde anormallikler

– Eklemlerde şişme

– Kaslarda zayıflama

– Uyuşma ve karıncalanma

– Konuşma, düşünme ve hafıza problemleri

– Uyku düzensizlikleri

– Görme bozuklukları

LYME HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Doktorlar, semptomlara ve kene maruziyetine dayanarak bunu teşhis eder. Doğru kullanıldığında iki aşamalı kan testleri yararlıdır. Ancak testin doğruluğu, enfekte olduğunuz zamana bağlıdır. Enfeksiyonun ilk birkaç haftasında, antikorun gelişmesi birkaç hafta sürdüğü için test negatif olabilir. Lyme hastalığı belirtileri olmayan hastalar için testler önerilmez.

Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu (EFNS) Lyme hastalığının teşhisi için 2010 yılında aşağıdaki üç kriterin varlığını şart koşmuştur:

– Nöroborreliosis ile uygun nörolojik bulguların varlığı,

– Beyin omurilik sıvısında (BOS) sentezlenen Borrelia burgdorferiye spesifik antikorların varlığı,

– BOS'ta hücre bulunması.

LYME HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Lyme hastalığı antibiyotiklerle tedavi edilir. Kullanılacak antibiyotik çeşitleri ve bu antibiyotikleri alma süresi belirtilere ve hastalığın evrelerine değişkenlik gösterebilir. Antibiyotik tedavisi aşamasında hasta sürekli doktoruyla temas halinde olmalıdır.

Erken Tedavi Aşaması

Lyme hastalığının erken tedavi aşaması çok önemlidir ve semptomlar genellikle 3 hafta içinde geçer. Erken antibiyotik tedavisinden sonra hızlı bir şekilde iyileşme süreci başlar.

Hastalık erken dönemde teşhis edilmezse daha fazla belirtiler ortaya çıkar ve iyileşme süreci çok daha uzun sürer.

İleri Tedavi Aşaması

Hastalık daha kötü bir hal alırsa aşağıdaki tedavi seçenekleri de doktor tarafından değerlendirilir.

Nonsteroidik Anti-Enflamatuar İlaçlar

Bu ilaçlar genelde ilerlemiş aşamaya geçen Lyme hastalığında eklem ağrılarını dindirmek için kullanlır.

Antibiyotikler

Bunlar kronik hale gelen eklem ağrılarını ve iltihaplarını tedavi etmek için kullanılır. Fakat eklemler çok fazla zarar gördüyse iyileşme çok uzun sürebilir ya da antibiyotikler belirtileri tam olarak ortadan kaldıramayabilir.

Uzun Vadeli Antibiyotikler

Bunlar yaygın olarak uyuşma ve karıncalanma gibi sinir sistemi problemleri ya da menenjit gibi durumlar için kullanılır.

Antibiyotikler ve diğer Tedaviler

Bunlar Lyme hastalığının 3. evresinde görülebilen sert ve düzensiz kalp atışları ve perikard iltihabı gibi kalp problemleri için kullanılır. Fakat bu problemler çok nadiren görülür. Kalp problemleri daha önceki evrelerde kullanılan antibiyotiklerle çok şiddetlenmeden kendiliğinden geçer.