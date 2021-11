Bella Hadid bir senedir her gün her gece ağlıyor! Paylaşımı takipçilerini şaşkına uğrattı! Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Bella Hadid son bir senedir neredeyse her gün ve her gece ağladığını ifade ederek hayranlarını şaşırttı.

