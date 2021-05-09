Bella Hadid'den Filistin'deki saldırılara sert tepki: "Saldırılarda ABD'nin payı var"

Mescid-i Aksa baskınına tepkiler giderek artarken dünyaca ünlü model Bella Hadid, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" diyerek paylaşımda bulundu.

Instagram hesabında 41 milyon takipçisi olan Hadid, bazı kullanıcıların konuyla ilgili paylaşımlarını yorumladı.

IMEU platformunun "Bugün, Sheikh Jarrah'daki 200'den fazla Filistinli zorunlu tahliyeyle yüzleşti." başlıklı içeriğini takipçileriyle paylaşan Hadid, içeriğe "KENDİ EVLERİNDEN edildiler!!!!!!!!!" ifadeleriyle destek verdi.

Bella Hadid, evinden çıkarılan çocuklu bir kadının fotoğrafını paylaşarak şu değerlendirmede bulundu:

İsrail güçlerinin zoruyla evlerinden edilen ailelerin bir çoğunun 65 yıldan fazladır burada evleri olduğunu belirten Hadid, "Bu nasıl mümkün olabilir? Lütfen biri bana söylesin." dedi.

"FİLİSTİNLİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Filistin'de olanları her gün kız kardeşleriyle konuştuğunu dile getiren ünlü model, "Nasıl hissettiğimi kelimelere dökmek oldukça zor. Soydaşlarımın acısını hissediyorum. Güvende olmayan ve korkan Filistinli kardeşlerim için ağlıyorum. Bu artık durmalı! Böyle bir şeye yer yok! Özellikle 2021'de! Filistinli olmaktan gurur duyuyoruz ve her zaman Filistin'in yanındayız! Babamız 1948'de orada doğduğundan beri bu böyle. Sonsuza kadar Filistin!" açıklamasını yaptı.

"İZLEMESİ ÇOK ZOR"

Mescid-i Aksa'da namaz sırasındaki saldırı görüntülerini paylaşan Hadid, "Bu görüntü benim midemi bulandırıyor. Hem de Ramazan ayında namaz esnasında. İzlemesi çok zor. Allah'ım lütfen onları koru" yorumunu yaptı.

Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid de "İnsanlığın menfaati için baskı görenleri kurtarmalı ve korumalıyız. Bu neyin doğru veya yanlış olduğu değil. Yaşananlar tamamen yanlış ve kimsenin umurunda değil? #sheikhjarrah hepimiz ağlıyoruz" paylaşımında bulundu.

Bella Hadid'in kız kardeş Alana Hadid ise olay yerinden katılımcılarla canlı yayında yaşananları aktardı.