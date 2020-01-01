Bella Hadid'den üstsüz paylaşım! 3 milyon izlendi
Bella Hadid yine cesur paylaşımları iğle kendinden söz ettiriyor. Saçlarını toplayarak çektiği videosu ile milyonlarca izlenme alan ünlü model, üzerinde hiçbir şey olmaması ile büyük dikkat çekti.
Güzel modelden üstsüz video geldi. Takipçilerinden büyük beğeni topladı.
Instagram hesabında 27 milyon takipçisi olan Bella Hadid’in dünkü paylaşımı olay oldu.
Üstsüz güneşlendiği esnada saçlarını toplayan ünlü modelin bu videosu üç milyonun üzerinde görüntülendi.
CESUR PAYLAŞIMLARDAN ÇEKİNMİYOR
Geçtiğimiz ay Karayipler’de bir fotoğraf çekimine katılan ve göğüslerinin tamamen göründüğü transparan kıyafetle sahilde görülmüştü. Palmiye ağacının yanında pozlar veren Hadid, bu tarz paylaşımlar yapmaktan çekinmiyor.
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