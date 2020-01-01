Bella Hadid'den üstsüz paylaşım! 3 milyon izlendi

Güzel modelden üstsüz video geldi. Takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Instagram hesabında 27 milyon takipçisi olan Bella Hadid’in dünkü paylaşımı olay oldu.

Üstsüz güneşlendiği esnada saçlarını toplayan ünlü modelin bu videosu üç milyonun üzerinde görüntülendi.

CESUR PAYLAŞIMLARDAN ÇEKİNMİYOR

Geçtiğimiz ay Karayipler’de bir fotoğraf çekimine katılan ve göğüslerinin tamamen göründüğü transparan kıyafetle sahilde görülmüştü. Palmiye ağacının yanında pozlar veren Hadid, bu tarz paylaşımlar yapmaktan çekinmiyor.